На месте сгоревшего квартала в Ростове построят здание для театра кукол, детский сад и школу

Мэрия Ростова-на-Дону намерена выкупить сгоревшие дома на Театральном спуске, там планируют сделать пешеходную зону, построить дорогу и театр кукол

«Мы расположим на спуске парки и скверы, а также двухполосную дорогу. Правительство Ростовской области сообщило, что резервирует деньги на строительство театра кукол. Его будут проектировать в 2019 году», — цитирует портал 161.ru депутата городской думы Сергея Ковалева.

Помимо зеленой зоны власти планируют разместить на этом участке детский сад и школу.

Как писали Юга.ру, 21 августа в Ростове-на-Дону на Театральном спуске загорелись частные дома, огнем были повреждены более 100 строений. В результате пожара, площадь которого превысила 6 тыс. кв. метров, пострадали не менее трех жителей. Спасатели эвакуировали более 500 человек. После пожара 163 объекта из 250 обследованных признали непригодными для проживания. Жители сгоревшего в августе Театрального спуска просили отменить решение властей о признании их домов непригодными для проживания после пожара, но суд отказал им в исках.