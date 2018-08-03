В горах Сочи нашли 60-летнего туриста после пяти дней поиска

Краснодарский край

Распечатать

В горах Сочи 3 августа обнаружили туриста из Майкопа, который накануне потерялся

«В 10:05 спасатели обнаружили 60-летнего пропавшего туриста. Его нашли на маршруте группы. Травм нет, состояние удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. 

Как сообщали Юга.ру, мужчина пропал 30 июля во время похода. По словам руководителя туристической группы, он отделился от остальных около поляны Бурьянистой, чтобы 31 июля успеть на электричку.

Курорты и туризм Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове на улице у дома нашли тело женщины
В России с 3 августа загранпаспорт подорожал в 1,5 раза, регистрация автомобиля — в 3 раза
LiveFest на «Розе Хутор» станет самым высокогорным музыкальным фестивалем с раздельным сбором мусора
Депутаты Госдумы прервут свой отпуск, чтобы провести слушания по пенсионной реформе
В ночь на 5 августа в Краснодаре все же закроют Яблоновский мост
В совариуме «Сочи Парка» начнутся показательные полеты птиц

Лента новостей

Статьи

Что такое агрострахование и почему оно необходимо фермерам?

Статьи

Трекинг к озерам, йога на берегу моря, прогулка по каньону

Чем заняться в выходные 4–5 августа

Статьи

«Напоролись на скрепы». На KUBANA-2013 Bloodhound Gang не пустили на сцену

С тех пор они не дают концертов уже пять лет, а фестиваля больше нет

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале