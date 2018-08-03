В горах Сочи нашли 60-летнего туриста после пяти дней поиска
Краснодарский край Оксана Васильченко
В горах Сочи 3 августа обнаружили туриста из Майкопа, который накануне потерялся
«В 10:05 спасатели обнаружили 60-летнего пропавшего туриста. Его нашли на маршруте группы. Травм нет, состояние удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Как сообщали Юга.ру, мужчина пропал 30 июля во время похода. По словам руководителя туристической группы, он отделился от остальных около поляны Бурьянистой, чтобы 31 июля успеть на электричку.
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