В горах Сочи пропал турист из Майкопа

Спасатели ведут поиски пропавшего в горах Сочи туриста из Майкопа 1958 года рождения

Мужчина пропал 30 июля во время похода. По словам руководителя туристической группы, мужчина отделился от остальных около поляны Бурьянистой, чтобы 31 июля успеть на электричку до Майкопа, на которую планировал сесть в Адлерском районе. Он самостоятельно направился в сторону лагеря Старый Уруштен, а затем через Бзерпский карниз планировал спуститься в пос. Красная Поляна. Мужчина заверил группу, что бывал в этих местах и знает тропы.

2 августа родственники мужчины обратились в Южный спасательный отряд МЧС и сообщили, что в Майкоп он не прибыл и связи с ним не было все эти дни.

Поиск в горно-лесной местности ведут спасатели отряда, также проводят поиски сотрудники полиции, так как мужчина может находиться и в черте города, сообщили в пресс-службе МЧС России.