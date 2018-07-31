В Анапе отремонтируют три детских сада и построят офис врача общей практики

Краснодарский край

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В Анапе продолжают ремонт в трех детских садах, а также строительство офиса врача общей практики

В новом здании детского сада «Орленок» на улице Крымской в течение недели сделали армирование колонн. Сейчас устанавливают щиты опалубки и детали для каркаса колонн. Старый корпус детского сада пришел в негодность и его решили снести.

В детском саду «Лазурный» продолжают монтировать вентиляцию. Специалисты укладывают линолеум, устанавливают поручни в лестничных проемах. В столовой завершили потолочные работы. Уже сформировали прогулочные площадки и начали засыпать клумбы землей.

В здании детского сада «Улыбка» утеплили стены плитами «Технониколь». Рабочие оштукатуривают и красят стены.

На хуторе Чекон начали строить здание амбулатории врача общей практики. Уже изготовлен арматурный пояс для фундамента, произведена подсыпка. Окончание строительных работ планируется в ноябре, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Анапа Детские сады Строительство
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