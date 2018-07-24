Жители Ростова заплатят 100 тыс. рублей штрафов за продажу билетов на матчи ЧМ

Четырем жителям Ростова-на-Дону суд назначил штраф по 100 тыс. рублей за незаконную продажу билетов и паспортов болельщиков на игры чемпионата мира по футболу

По данным Кировского районного суда, всего рассмотрели семь случаев незаконной продажи билетов и FAN ID. В одном случае состава преступления не нашли. Еще четыре нарушителя должны выплатить по 100 тыс. рублей. Два случая еще рассматривает суд.

Также шесть человек были наказаны за нецензурную брань на стадионе. Каждый из них должен выплатить штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Кроме того, им запрещено посещать любые спортивные мероприятия на «Ростов-Арене» в течение года.

Как писали Юга.ру, ростовские гостиницы заплатили 2 млн рублей штрафов после ЧМ из-за завышения цен.