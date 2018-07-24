Ростовские гостиницы заплатили 2 млн рублей штрафов после ЧМ

Во время чемпионата мира по футболу в Ростове возбудили 91 административное дело из-за завышения гостиницами цен

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ростовской области, по 83 делам вынесли штрафы на сумму более 1,8 млн рублей. Управление подало в суд 63 иска, 26 из которых уже удовлетворены.

Также провели проверку в отношении гостиниц, у которых не было свидетельств о присвоении категории. В связи с этим возбудили 53 дела об административном правонарушении, общий штраф составил 294 тыс. рублей. Всего ростовские гостиницы заплатили 2 млн рублей штрафов.

Ранее глава администрации Ростова Виталий Кушнарев сказал на пресс-конференции, что штрафы обоснованы.

«Если бы мы не вмешивались, штрафов было бы гораздо больше. Все проверки были направлены на обеспечение безопасности и комфорт проживающих. Возможно, с некоторыми штрафами можно не согласиться, но в большинстве своем они были обоснованы», — пояснил он.

Как писали Юга.ру, ранее ростовские гостиницы оштрафовали на 1,5 млн рублей за завышение цен к ЧМ.