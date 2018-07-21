США не поддержат предложение Путина о референдуме в Донбассе

Соединенные Штаты Америки отказались поддержать предложение России о проведении референдума о статусе отдельных территорий Донбасса

«Администрация не думает о поддержке референдума на востоке Украины. Организация так называемого референдума в части Украины, которая не находится под контролем правительства, не была бы легитимной»,— цитирует Reuters представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррета Маркиса.

Как сообщали Юга.ру, ранее стало известно о том, что глава России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести на востоке Украины референдум. По мнению Путина, это могло бы помочь разрешть конфликт на территориях, неподконтрольных властям Украины. При этом источник «Интерфакса» уточнял, что речь идет не о «крымском сценарии».

Власти Украины отвергли эту идею, назвав возможность референдума «репетицией развала» страны.