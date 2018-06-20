В Абхазии детям запретят ходить в школу в рваных джинсах

Абхазия

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В Абхазии подписали приказ о введении в образовательных учреждениях республики школьной формы и единых требований к внешнему виду детей

Приказ подписал министр образования и науки республики Адгур Какоба. Заместитель министра образования Медея Ченгелия рассказала, что форму ввели, чтобы укрепить дисциплину, привить навыки культуры одежды среди школьников. Форма не будет общей для всех школ — каждое учреждение выберет свой вариант после согласования с родителями и руководством. Ченгелия считает, что введение школьной формы «позволяет исключить различия в одежде детей в зависимости от материального и социального положения их родителей».

«Дети со школьной скамьи должны приучаться к тому, что недопустимо посещать общеобразовательное учреждение в пляжной одежде или рваных джинсах», — цитирует Ченгелию «Интерфакс».

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