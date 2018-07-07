Матч с Хорватией стал последним для двух игроков сборной России

Два игрока сборной России после матча ЧМ с Хорватией объявили о завершении карьеры: Сергей Игнашевич — игровой, Александр Самедов — в сборной

33-летний Самедов играет за национальную сборную с 2011 года на позиции правого полузащитника. Он провел в составе команды 53 матча и забил семь голов.

Александр Самедов объявил о завершении карьеры в сборной России. Спасибо за всё! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/S1kLyQyQuU

Защитник сборной и московского ЦСКА Сергей Игнашевич после четвертьфинального матча ЧМ объявил о завершении игровой карьеры. 14 июля Игнашевичу исполнится 39 лет. Он обладает рекордом по количеству матчей за сборную — 127 (забил семь голов). За ЦСКА он сыграл 381 матч и забил 35 голов.

В своем инстаграме футболист написал, что даже представить себе не мог, что закончит свою карьеру на такой высокой ноте.

После чемпионата Европы 2016 года Игнашевич объявлял о приостановке выступлений за национальную сборную. Весной 2018 года после разговора с тренером Станиславом Черчесовым он согласился вернуться в команду и сыграть на домашнем чемпионате мира.