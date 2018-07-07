Матч с Хорватией стал последним для двух игроков сборной России
Два игрока сборной России после матча ЧМ с Хорватией объявили о завершении карьеры: Сергей Игнашевич — игровой, Александр Самедов — в сборной
Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов после матча объявил об уходе из сборной России.
33-летний Самедов играет за национальную сборную с 2011 года на позиции правого полузащитника. Он провел в составе команды 53 матча и забил семь голов.
Александр Самедов объявил о завершении карьеры в сборной России.— Сборная России (@TeamRussia) July 7, 2018
Спасибо за всё! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/S1kLyQyQuU
Защитник сборной и московского ЦСКА Сергей Игнашевич после четвертьфинального матча ЧМ объявил о завершении игровой карьеры. 14 июля Игнашевичу исполнится 39 лет. Он обладает рекордом по количеству матчей за сборную — 127 (забил семь голов). За ЦСКА он сыграл 381 матч и забил 35 голов.
В своем инстаграме футболист написал, что даже представить себе не мог, что закончит свою карьеру на такой высокой ноте.
После чемпионата Европы 2016 года Игнашевич объявлял о приостановке выступлений за национальную сборную. Весной 2018 года после разговора с тренером Станиславом Черчесовым он согласился вернуться в команду и сыграть на домашнем чемпионате мира.
Вот и всё. Очень сложно осознать, что это было... Идёт бесконечный поток сообщений в WhatsApp и Инстаграм, и нет возможности сказать каждому Спасибо за тёплые слова. Спасибо вам всем! Я даже представить себе не мог, что закончу свою футбольную карьеру на такой высокой ноте! Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет! Отдельной строкой говорю Спасибо за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота... Крепко обнимаю вас. Сергей Игнашевич
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Как сообщали Юга.ру, накануне 7 июля сборные России и Хорватии поборолись за место в полуфинале ЧМ-2018. Основное время закончилось со счетом 2:2, но россияне проиграли хорватам по пенальти и покинули турнир.
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