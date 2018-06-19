В Кавказском заповеднике из-за строительно-монтажных работ закрыли участок маршрута «Через горы к Черному морю»

В Кавказском заповеднике туристам предлагают идти в обход на участке маршрута №2 «Через горы к Черному морю»

«Участок маршрута №2 "Через горы к Черному морю" через приют Водопадный на отрезке от урочища "Водопадный" до перевала Черкесский закрыт», — сообщили в заповеднике.

Ограничение связано с небезопасным проходом туристов на данном участке из-за строительно-монтажных работ на землях Полигона научного центра «Биосфера».

«Рекомендуется обходить этот участок, свернув от Майкопского перевала на тропу через озеро Псенодах и Фишт-Ошеновский перевал, до слияния тропы на Черкесском перевале. Приносим извинения за неудобства и надеемся на понимание», — заключили в заповеднике.

Как сообщали Юга.ру, в середине апреля в районе Красной Поляны из-за теплой погоды досрочно открыли летний туристический сезон и запустил первые пешеходные маршруты.