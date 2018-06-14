Буузы, эчпочмаки и барабуля: Сочи первым примет стритфуд-фестиваль Welcome Foodball Cup

15 июня на главной входной группе Олимпийского парка в Сочи откроется мобильный фестиваль кухни регионов РФ, приуроченный к ЧМ-2018, Welcome Foodball Cup

«C 10 утра до 21 часа команда фестиваля будет знакомить гостей чемпионата мира — болельщиков, туристов и жителей Сочи с региональными блюдами "футбольного меню" от лучших шеф-поваров России. Город станет первым в числе принимающих мобильный фестиваль», — рассказали в пресс-службе минкурортов Краснодарского края.

На площадке фестиваля, организованного в рамках проекта «Гастрономическая карта России», будут работать 11 фудтраков региональной кухни стритфуд-проектов из регионов страны, лавка гастрономических сувениров, уличный футбол, пикники и 11 котлов первых блюд российской кухни. Гости мероприятия смогут попробовать московские калачи с начинками, бурятские буузы, ростовские курники «футбольные мячи», осетинские пироги, удмуртские перепечи, черноморскую кухню (жареную барабулю, хамсу), балтийскую кильку на бородинском хлебе, мордовские пшенные блины «пачат», эчпочмаки и другие блюда.

«Для нас фестиваль — не просто шоу или желание порадовать болельщиков и жителей разных регионов нашей огромной страны, что, бесспорно, важно. Для нас это еще один шанс рассказать о России, ее неповторимой кухне, культуре и гостеприимстве», — отметила координатор проекта Екатерина Шаповалова.

Как сообщали Юга.ру, фестиваль пройдет с 14 июня по 15 июля в городах, принимающих ЧМ-2018. 11 фудтраков с названиями футбольных столиц проедут по регионам страны от Сочи до Калининграда. В целом за месяц мундиаля мобильные стритфуд-рестораны преодолеют расстояние в 10 тыс. километров.