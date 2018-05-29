Мастерицы Адыгеи проведут в Москве мастер-класс по золотошвейному искусству

В Москве на ВДНХ с 31 мая по 3 июня в рамках XX фестиваля «Интермузей-2018» можно будет познакомиться с народным творчеством адыгов

Для фестиваля Северокавказский филиал Государственного музея Востока, расположенный в Майкопе, подготовил две образовательные программы, в том числе по золотошвейному искусству адыгов.

«Мастер-класс "Золотая нить Сатаней" проведет Софиет Сет — мастерица Адыгеи, которая посвятила более 20 лет обучению золотому шитью мастериц и неоднократно участвовала в республиканских и всероссийских выставках. Во время мастер-класса каждый сможет освоить техники и приемы золотошвейного искусства адыгов», — рассказали в музее Востока.

На фестивале проведут занятие «Детские игры адыгов». Детей познакомят с популярными адыгейскими народными играми. Они узнают, что такое книжная графика и почему офортная техника была популярна в 80-90-х годах прошлого столетия в Адыгее. Специалисты музея пояснили, что выполняя творческое задание преподавателя Натальи Мартыненко, каждый сможет почувствовать себя художником-графиком.