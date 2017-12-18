В горпарке Майкопа появится Золотая кладовая ювелира Аси Еутых

В Майкопе одновременно с реконструкцией городского парка создается Золотая кладовая, где выставят произведения мастера-ювелира, народного художника Адыгеи Аси Еутых

Как рассказала порталу Юга.ру автор проекта, сейчас в городском парке в районе бывшего Зеленого театра уже идет строительство трехэтажного здания. Планируется, что Золотая кладовая откроется через год.

Вся экспозиция будет выставлена в определенной очередности, чтобы создать у посетителей особое эмоциональное состояние. Зрители также смогут сами стать соучастниками процесса изготовления изделий по древней технологии. Для этого в большом зале будет установлена плавильная печь, размещено множество мастерских. Также откроются магазины, где можно будет приобрести понравившиеся предметы.

Экстерьер кладовой выполнят в античном стиле. Фасад будут украшать парные скульптуры и колонны. На крыше здания предполагается создание трех смотровых площадок. А перед зданием Золотой кладовой Ася Еутых планирует установить один из символов Адыгеи — золотое дерево нартов. Рядом разместят хрустальный домик для белочки.

«Это один из самых масштабных моих проектов, воплотить в жизнь который я мечтала давно. Идею создания Золотой кладовой поддержал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, когда я представляла там свою экспозицию», — рассказала Ася Еутых.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов также высоко оценил проект «Золотая кладовая». По его мнению, кладовая станет украшением города и всей республики, местом притяжения для жителей и гостей региона, передает пресс-служба главы республики.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре в Адыгее на выставке «Стул в искусстве» представили трон царицы амазонок, изготовленный Асей Еутых.