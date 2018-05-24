В Ростове к ЧМ по футболу дом завесили баннерами с изображением счастливых россиян

В Ростове на улице Шолохова к ЧМ дом завесили баннером, а в окнах нарисовали счастливых россиян

По улице Шолохова болельщики, которые приедут в Ростов на чемпионат мира по футболу, будут добираться от аэропорта Платов до центра города. Поэтому все столбы на этом отрезке дороги украшены волком-забивакой и надписями «Wеlcome».

А один из старых домов завешен баннерами, где в каждом окне изображен счастливый человек. Где-то люди с шариками, где-то с российским флагом, в одном из окон — мужчина, который играет на скрипке.

Посередине дома — большая надпись «Welcome Russia 2018». Строение обнесено забором, стоят строительные леса, рядом — строительный мусор. В этом доме находятся парикмахерская и несколько магазинов.

Как писали Юга.ру, завесить к ЧМ ветхие дома баннерами с красивыми зданиями в Ростове планировали еще в марте. Всего планировалось таким образом украсить 250 аварийных строений.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).