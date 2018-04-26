ВЭБ предоставит 2 млрд рублей на реконструкцию трассы от Ростова до Краснодара

Внешэкономбанк предоставит часть необходимых средств для реконструкции участка федеральной трассы М4 «Дон» на участке от Ростова до Краснодара

Кредитное соглашение о предоставлении более 2 млрд рублей подписали ВЭБ и ООО «Дорожно-инвестиционная компания» (ООО «ДИК), заказчиком выступает ГК «Автодор».

«Проект предполагает комплексное обустройство, реконструкцию, содержание и эксплуатацию на платной основе федеральной автодороги М4 "Дон" на участке от Ростова-на-Дону до Краснодара протяженностью 228 км. Общая стоимость проекта составляет 5,549 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе «Автодора».

Средства на реконструкцию ВЭБ предоставляет на срок до 2027 года. Сроки реализации проекта не уточняются.

Как сообщали Юга.ру, часть участков М4 «Дон» в Ростовской области и Краснодарском крае стала платной с августа 2017 года. Вырученные деньги возместят часть затрат на содержание и ремонт этих отрезков трассы. Стоимость проезда составляет в среднем 1,5 рубля за километр пути.