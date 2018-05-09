В Сочи акция «Бессмертный полк» собрала рекордное число участников

В Сочи к акции «Бессмертный полк» присоединились более 80 тыс. жителей города

Под военные песни они прошли с портретами своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

В центр курорта колонна выдвинулась от Зимнего театра и прошла по Курортному проспекту до стелы «Подвиг во имя жизни» у парка Ривьера. Акция продолжалась более двух часов. Когда первые участники полка уже завершили шествие, последние еще не стартовали.

«Возглавили колонны ветераны Великой Отечественной войны. Весь путь они преодолели в ретро-автомобилях», — рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

В пресс-службе напомнили, что в военные годы 50 санаториев курорта перепрофилировали в госпитали. Всего здесь поставили на ноги почти 336 тыс. человек. А после войны Сочи, как главный город-госпиталь страны, был удостоен ордена Отечественной войны Первой степени.