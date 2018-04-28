В Майкопе 1 мая откроют парковый сезон

День весны и труда в Майкопе отметят традиционными праздничными мероприятиями и открытием паркового сезона

Праздничная программа рассчитана на весь день, основная часть мероприятий пройдет в городском парке культуры и отдыха, сообщили в управлении культуры администрации города.

«Праздник начнется с традиционной демонстрации. Колонны майкопчан и гостей Адыгеи с 10:00 начнут шествие от колледжа искусств до горпарка, где будет развернута выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и пройдет концерт "Славим труд в цветении весны"», — отметили организаторы.

В рамках открытия паркового сезона состоится семейная концертно-игровая программа «Маевка». Будет работать интерактивная площадка: мастер-класс для детей по изготовлению весенних букетиков, познавательный квест «Лето на пороге», интерактивные фотозоны, ожидается запуск фонтанов.

Во второй половине дня в городском парке начнется праздничная концертная программа творческих коллективов города и муниципального духового оркестра.

Как сообщали Юга.ру, в Майкопе ведется реконструкция горпарка. В этом году планируется уложить прогулочную дорожку, разработать проект по укреплению берега и реконструкции набережной в нижней части парка. Специалисты проработают схему размещения и экстерьер торговых объектов, которые должны гармонично вписываться в общий облик парка.

Одновременно с реконструкцией горпарка создается Золотая кладовая, где выставят произведения мастера-ювелира Аси Еутых.