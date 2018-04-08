В Сочи во время ЧМ такси будет работать в формате «живой очереди»
Власти Сочи планируют создать систему перевозок туристов с помощью такси в формате «живой очереди» к ЧМ-2018
Об этом сообщил замглавы курорта Сергей Юрченко. По его словам, автомобили будут стоять в линию в ожидании клиентов, оплачиваться проезд будет по фиксированному тарифу. Так руководство города планирует избавится от нелегальных таксистов и автомобилей с некачественным сервисом.
«Мы собираемся запустить к ЧМ-2018 такси в формате "живая очередь", как было в советское время. При этом большая часть работы связана с полицией, потому что для этого им придется дежурить на каждом углу и ловить таксистов, которые работают незаконно, а такого количества кадров просто нет, поэтому мы создали общественный совет санаторно-курортной отрасли, который будет заниматься этим вопросом», — цитирует Юрченко «Интерфакс».
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Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. На сочинском стадионе «Фишт» матчи группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальные встречи запланированы на 7 июля. Кроме того, в период чемпионата будут проводиться фестиваль болельщиков и различные интерактивные программы для отдыхающих на курорте и иностранных гостей мундиаля.
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