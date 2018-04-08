В Сочи во время ЧМ такси будет работать в формате «живой очереди»

Власти Сочи планируют создать систему перевозок туристов с помощью такси в формате «живой очереди» к ЧМ-2018

Об этом сообщил замглавы курорта Сергей Юрченко. По его словам, автомобили будут стоять в линию в ожидании клиентов, оплачиваться проезд будет по фиксированному тарифу. Так руководство города планирует избавится от нелегальных таксистов и автомобилей с некачественным сервисом.

«Мы собираемся запустить к ЧМ-2018 такси в формате "живая очередь", как было в советское время. При этом большая часть работы связана с полицией, потому что для этого им придется дежурить на каждом углу и ловить таксистов, которые работают незаконно, а такого количества кадров просто нет, поэтому мы создали общественный совет санаторно-курортной отрасли, который будет заниматься этим вопросом», — цитирует Юрченко «Интерфакс».