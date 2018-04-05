Минобрнауки определит минимум баллов ЕГЭ для получения золотой медали

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что с 2019 года планируется систематизировать выдачу школьных медалей за успехи в учебе

Она заявила, что в последние годы произошла «страшная девальвация самого понятия "золотая медаль"» и сейчас пора вернуть этой награде смысл.

«Сейчас главная цель — это необходимость отменить, исключить эту девальвацию, возвращение этого замечательного явления в нашу жизнь», — сказала Васильева в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, анализ ситуации привел к разработке новых норм, в которых одним из условий получения медали сделают набор выпускником определенного минимума баллов ЕГЭ. Васильева пояснила, что медаль в такой схеме большого преимущества при поступлении не даст, но в случае, если на одно место будут претендовать медалист и немедалист с одинаковым количеством баллов ЕГЭ, медаль позволит выйти вперед.

Сейчас медали в школе выдают за успехи в учебе, но результат ЕГЭ на решение о выдаче медали не влияет.

Напомним, прошлым летом в Адыгее из-за медали произошел скандал с привлечением правоохранительных органов. Как сообщали Юга.ру, на выпускном вечере выпускница одной из школ заявила, что ее однокласснице несправедливо вручили медаль, а быллы по ЕГЭ при этом у нее были низкими. Она связала это с тем, что мама девочки работает руководителем районного управления образования. Школьница сдала медаль, ее мать уволили, но суд обязал восстановить женщину на работе.