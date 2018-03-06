МЧС: Практически все заправки Дагестана грубо нарушают правила безопасности

Глава МЧС Дагестана Нариман Казимагомедов 6 марта провел совещание по вопросам соблюдения пожарной безопасности на автозаправочных станциях республики

Министр рассказал, что за последние три года в Дагестане произошло 9 пожаров на АЗС, которых погиб 1 человек и 35 пострадали, сумма ущерба составила более 30 млн рублей.

Основной причиной происшествий было использование на заправках оборудования, не соответствующего требованиям безопасности. Кроме того, на объектах работали люди без соответствующего обучения.

В республике работает 701 заправка, 586 из них реализуют сжиженные углеводородные газы.

«Проведенный анализ противопожарного состояния указанных объектов показал, что практически все автогазозаправочные станции республики на сегодняшний день эксплуатируются с грубыми нарушениями норм и требований по пожарной безопасности», — сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Как сообщали Юга.ру, 21 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев раскритиковал работу заправочных станций в республике, отметив, что на АЗС не выдают чеки, не платят налоги, а названия заправок — хулиганские.

Напомним, в июле 2017 года в Тарумовском районе Дагестана взорвалась цистерна на АЗС, погибли два сотрудника заправки.

В январе на АЗС в Левашинском районе Дагестана произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека.