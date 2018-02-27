Глава Минобрнауки пообещала исключить любые попытки втянуть детей в политические кампании

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Министр образования и науки РФ Ольга Васильева заверила, что предпримет все усилия, чтобы предотвратить попытки использовать детей в политических мероприятиях в преддверии выборов

Об этом Васильева заявила в интервью телеканалу «Россия 24» https://www.vesti.ru/onair/, комментируя позицию главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

«Я считаю, что Элла Александровна абсолютно права. Официально к нам ее обращение не поступало, но о нем мы уже знаем. Я сразу хочу сказать, что у нас есть 34-я статья закона "Об образовании", которая исключает участие наших детей в любых политических кампаниях. Это обращение абсолютно своевременно. Все моменты, все возможности поползновения использовать наших детей, конечно, будут исключены, потому что этого делать нельзя», — сказала министр.

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Как сообщали Юга.ру, ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что направит Васильевой обращение с требованием предотвратить проведение предвыборных мероприятий с участием школьников, что считает недопустимым.

В пресс-службе Минобрнауки уточнили, что ведомство готово рассмотреть рекомендации ЦИК по предотвращению проведения предвыборных мероприятий с участием школьников и направить их в регионы, передает ТАСС.

Выборы Министерство образования и науки России Образование Ольга Васильева Школа

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