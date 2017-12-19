В Сочи в ДТП с автобусом пострадал подросток

В Сочи 18 декабря произошла авария, в которой пострадал подросток

Авария случилась в 19:40 на улице Горького.

«По предварительным данным, 33-летний местный житель, управляя автомобилем Skoda, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом Hyundai County. После столкновения Skoda была отброшена на стоящий автомобиль Kia», — сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Пострадавший 15-летний пассажир автомобиля Skoda на момент ДТП находился на заднем сиденье. По факту аварии проводится проверка.