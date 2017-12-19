В Сочи в ДТП с автобусом пострадал подросток

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы ОГИБДД УВД по Сочи

В Сочи 18 декабря произошла авария, в которой пострадал подросток

Авария случилась в 19:40 на улице Горького. 

«По предварительным данным, 33-летний местный житель, управляя автомобилем Skoda, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом Hyundai County. После столкновения Skoda была отброшена на стоящий автомобиль Kia», — сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Пострадавший 15-летний пассажир автомобиля Skoda на момент ДТП находился на заднем сиденье. По факту аварии проводится проверка.

ДТП Сочи
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале