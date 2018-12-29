Гороскоп на 2019 год для Краснодара. Натальная карта, затмения и ретроградный Меркурий

По просьбе Юга.ру астролог, которая предпочла не раскрывать своего имени, рассчитала натальную карту для Краснодара и составила уникальный гороскоп на 2019 год по ней, затмению и фазам ретроградного Меркурия. Рассказываем, что ожидает краснодарцев в следующем году, а как с этим жить — думайте сами.

— Прежде всего нужно понять, какую дату и время считать днем рождения города. В исторической книге я нашла дату основания города — 24 ноября 1793 года. Эта дата в «Хронологии», составленной историком Евгением Фелицыным, а затем продолженной историком и краеведом Василием Шамраем, отмечена как «основание города Екатеринодара». Пояснение не приводится, но известно, что 24 ноября, в день святой Екатерины, отмечали тезоименитство императрицы Екатерины II. Это официальная дата, с ней проблем нет, проблема есть со временем. Как определить, в какой момент времени появился город? Нет документа, в котором было бы указано точное время образования Краснодара. В исторической книге, на которую я опиралась, указано, что Антон Головатый, бывший в то время войсковым судьей, на котором лежали все заботы об устройстве и благосостоянии войска, любил по вечерам прогуливаться и решать важные дела. Похоже, что решение было принято в вечернее время, я исходила из этого. В любом случае, время появления чего-то неодушевленного несет в себе символизм, которым мы сами его наделяем. Когда родился человек, есть конкретное время. Но как определить, когда открылся магазин: когда перерезали ленточку, когда начался первый рабочий день, когда перевернули табличку «открыто»? Мы сами решаем, какой выбрать момент и считать его открытием. Так же и с городом. Здесь есть некоторая степень допущения.

На построение карты также влияют особенности нашего региона. Кубань — житница России, она примечательна едой, стилем «дорого-богато», любовью к позолоте, канделябрам, колоннам и прочим атрибутам богатства. Краснодар выделяется своей яркостью, он заметный, броский. Здесь радуются гостям, кавказский регион изначально очень гостеприимный. В других городах России эти черты не выражены так ярко или вовсе отсутствуют. Та же самая аэрография на машинах, «посаженные» автомобили, гонки — нам, краснодарцам, надо ярко выпендриваться. Плюс я смотрела, как в Краснодаре организован бизнес и с чем он связан. У нас много мелкого предпринимательства, по сравнению с другими регионами, бизнес резкий и быстрый, часто меняется, немного нестабилен, при этом много сезонного бизнеса, требующего личного вовлечения. Очень много бизнеса, связанного с едой. Мы аграрный край. Мы экспрессивные и активные. Мы нацелены на получение прибыли от своей деятельности, материальной устойчивости, и у нас не принято заниматься тем, что не приносит дохода. На все это я ориентировалась, когда составляла натальную карту города.

Прогноз по натальной карте Краснодара

Я дам прогноз, общий для всей России, и уточню некоторые моменты для Краснодара. Нужно навести порядок во всех сферах — и в доме, и на работе, в отношениях с людьми. Важно не сопротивляться этому течению, подчинитесь ему, иначе будут последствия. Не наведете порядок со здоровьем — оно посыпется где-то к 2020 году. Если мы говорим о Краснодаре и если карта верна, то в первую очередь это касается условий труда. Все предприниматели должны привести отчетность и всю работу в порядок. Если у вас есть косяки, скорее всего, к 2020 году вам прилетит, и скорее всего, в денежном эквиваленте, вплоть до закрытия вашего бизнеса. Сейчас в Краснодаре начнется очень благоприятное время для обучения — высшего, дополнительного, любых курсов. Особенно это касается творческой сферы. Если у вас есть что-то такое в планах, смело действуйте. Общая тенденция для всей России — стоит заняться саморазвитием, изучайте что-то новое, но желательно, чтобы у вас был наставник.

Также в городе возможно улучшение инфраструктуры для детей — появятся новые детские сады, площадки, школы, кружки, возможно, что-то будет сделано для улучшения деторождения. Не только в Краснодаре, а вообще в мире началась трансформация таких понятий, как деньги, доход, личные вещи, материальное благо, питание. Этот процесс уже идет, но он будет набирать обороты. Старые представления об этих вещах исчезнут, их заменят новые. Мы уже сейчас видим, что миллениалы не стремятся покупать квартиры, машины, дорогую одежду, они не хотят быть привязанными к одному месту, они ценят другое — путешествия, впечатления, то, что не потеряет в цене. Продолжится размытие границ стран, родиной будет вся планета, весь мир. Еще будут развенчиваться мифы по поводу питания и всевозможных диет. Вероятно увеличение администрации. Может, штата сотрудников, а может, самое простое — мэр или губернатор растолстеет. Но не исключена и смена руководства.

Прогноз по затмению

В 2019 году будет три солнечных и два лунных затмения. Мы делаем прогноз по первому солнечному затмению, которое произойдет 6 января. В начале января будет что-то резкое и неожиданное. Предполагаю, что это может быть просто сильный дождь со снегом, гололедица. И это произойдет дважды: сначала сразу после Нового года, а второй раз ближе к Рождеству. Еще один вариант — вспышка гриппа, из-за которой учебные заведения закроют на карантин. Но я ставлю скорее на погоду. В феврале, примерно 5 числа, плюс-минус два-три дня, возможны конфликты, ссоры, споры, провокации, будет тратиться много энергии на подобные вещи. Возможно, ссоры будут связаны с детьми. А на масштабном уровне это скорее провокации в сторону главы города, власти. Они могут быть связаны с доходами населения и с жильем. Если вы планируете покупку жилья на это время, стоит ее сдвинуть, иначе возможен обман.

Будет сделано яркое заявление Краснодара, скорее всего, связанное с чем-то творческим. В какой-то сфере о Краснодаре будут много говорить в феврале-марте. Это произойдет не в один день, а в несколько заходов, будет освещаться в СМИ. Итог этих разговоров будет скорее положительный, чем отрицательный. С 90% уверенностью можно заявлять, что в конце февраля и начале марта будет похолодание и, скорее всего, снег. Но как минимум, будет холоднее, чем было до и будет после. Это вещь, которую можно проверить. При определенном показателе в карте можно посмотреть, что было в прошлом. Я вышла на дату 14-16 ноября, плюс-минус два дня, и как раз 13 ноября 2018 года в Краснодаре выпал первый снег и резко похолодало. В конце февраля — начале марта тоже будет резкое похолодание, скорее всего, с минусовой температурой. Это будет последнее похолодание в этом сезоне. Это предположение, в котором я уверена почти полностью.

Теперь что-то очень интересное. Плюс-минус неделя около 25 мая будет событие, связанное с расширением города. Вряд ли речь о притоке новых жителей, они и так постоянно приезжают года с 2015-17. Само расширение приведет к положительным результатам, оно позитивное. Возможно, строительство новых районов, мостов? Но первое заявление об этом будет встречено в негативном ключе: будет много критики этого расширения. Когда расширение начнется, я думаю, критика сойдет на нет. Первое заявление об этом будет сделано в конце января 2019 года.

Прогноз по ретроградному Меркурию

Ретрофаза — это видимое движение планеты назад. На небе на самом деле ничего назад не ходит, просто мы это так видим, находясь на Земле. С другой планеты мы бы видели немного по-другому. Наиболее опасный период — стационарная фаза, когда Меркурий только входит в эту фазу и выходит из нее. С Земли нам кажется, что планета просто стоит на месте. Когда мы что-то делаем на ретрофазе, у нас будет потом возможность это переделать, но когда мы делаем на том моменте, когда планета стоит, скорее всего, эту возможность будет очень сложно реализовать. Ошибка, сделанная в этой фазе, фиксируется в пространстве. Поэтому в этот период времени лучше ничего важного не делать. Если вы решили сходить в магазин за хлебом или приготовить новое блюдо, ничего страшного в принципе не произойдет, даже если у вас что-то не получится. Но если вы покупаете квартиру, могут возникнуть определенные обстоятельства, при которых вы не будете довольны этой сделкой.