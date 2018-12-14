В канун Нового года краснодарский OZ МОЛЛ подготовил праздничную программу

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

В краснодарском торговом центре OZ МОЛЛ весь декабрь будут проходить мероприятия и акции, приуроченные к празднованию Нового года

На главном входе со стороны трассы М4 «Дон» будет расположена резиденция OZ Мороzа и Снегурочки. Дети смогут с ними сфотографироваться, рассказать про заветные желания и поесть конфет. 

За любую покупку в торговом центре будут выдавать фирменную открытку с бесплатной отправкой на любой почтовый адрес страны. Ее можно будет получить в «Центре бесплатной упаковки подарков и Почты OZ Мороzа», расположенном на втором этаже возле магазина «Спортмастер». Также покупатели смогут бесплатно упаковать новогодний подарок.

С 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года в торговом центре будет работать онлайн-почта OZ Мороzа. Рассказать о своем желании может каждый, и, возможно, оно исполнится в 2019 году. Все желания принимаются на почту ozmoroz@mail.ru.

На втором этаже, рядом с рестораном «Оригами» пройдут мастер-классы, на которых желающих научат делать праздничные открытки, рождественские елочки и свечи, новогодние шары, брелоки с символом года. Посетители OZ МОЛЛ смогут сами придумать дизайн новогодних украшений. 

Также посетителям предоставят возможность поздравить своих родных и близких с большого экрана ретро-телевизора, установленного со стороны входа «Центральный». Корреспондент возьмет у каждого желающего интервью-поздравление, которое будут показывать в эфире OZ МОЛЛ с декабря по январь. 

Гости торгового центра смогут выступить с танцорами и духовым квартетом OZ Мороzа. Самые активные участники попадут в клип, который будет транслироваться во всех социцальных сетях OZ МОЛЛ. 

Краснодар Новый год Праздники Торговля
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Минздрав хочет перевести больных гепатитом С на более дешевый и устаревший препарат — «Ведомости»
Две машины сбили женщину на трассе в Кущевском районе
В Краснодаре двое пьяных мужчин стреляли с балкона. Потом один из них выпал из окна
В Сочи из-за выпавшего града затруднилось движение автобусов
В Краснодаре временно ограничили движение по улице Кореновской
В Краснодаре организуют 58 елочных базаров

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале