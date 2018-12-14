В канун Нового года краснодарский OZ МОЛЛ подготовил праздничную программу

В краснодарском торговом центре OZ МОЛЛ весь декабрь будут проходить мероприятия и акции, приуроченные к празднованию Нового года

На главном входе со стороны трассы М4 «Дон» будет расположена резиденция OZ Мороzа и Снегурочки. Дети смогут с ними сфотографироваться, рассказать про заветные желания и поесть конфет.

За любую покупку в торговом центре будут выдавать фирменную открытку с бесплатной отправкой на любой почтовый адрес страны. Ее можно будет получить в «Центре бесплатной упаковки подарков и Почты OZ Мороzа», расположенном на втором этаже возле магазина «Спортмастер». Также покупатели смогут бесплатно упаковать новогодний подарок.

С 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года в торговом центре будет работать онлайн-почта OZ Мороzа. Рассказать о своем желании может каждый, и, возможно, оно исполнится в 2019 году. Все желания принимаются на почту ozmoroz@mail.ru.

На втором этаже, рядом с рестораном «Оригами» пройдут мастер-классы, на которых желающих научат делать праздничные открытки, рождественские елочки и свечи, новогодние шары, брелоки с символом года. Посетители OZ МОЛЛ смогут сами придумать дизайн новогодних украшений.

Также посетителям предоставят возможность поздравить своих родных и близких с большого экрана ретро-телевизора, установленного со стороны входа «Центральный». Корреспондент возьмет у каждого желающего интервью-поздравление, которое будут показывать в эфире OZ МОЛЛ с декабря по январь.