Интервью с бывшим пилотом «Формулы-1» Виталием Петровым в преддверии Гран-при России

Российский этап «Формулы-1» не за горами. Уже в конце сентября «Сочи Автодром» наполнится ревом турбированных моторов болидов не только старшей гоночной серии, но и гонок поддержки. В этом году гостей Гран-при России будет ожидать много интересного как на трассе, так и за ее пределами. Особенно приятно, что в каждой из гоночных серий бьются за лидерство россияне. В «Формуле-1» это Сергей Сироткин из Williams, в «Формуле-2» отлично выступает в сезоне Артем Маркелов, в серии GP3 — Никита Мазепин. С высокой долей вероятности, их всех мы увидим в Сочи по ходу гоночного уикенда.

Интерес в этом плане представляют не только гоночные серии с открытыми колесами, но и популярные нынче кузовные. Первый российский пилот «королевы автоспорта» Виталий Петров выступает сейчас в гоночной серии WEC. В одной команде с ним — экс-пилот «Индикара» Михаил Алешин и британский чемпион «Формулы-1» Дженсон Баттон. В конце июля на «Сочи Автодроме» Виталий Петров рассказал журналисту Юга.ру о том, как идет подготовка к сезону и сколько нужно вложить, чтобы вырастить из ребенка чемпиона в автоспорте. Какие у команды планы на ближайшее будущее? — Планов немало, на самом деле. Спорт, спорт и еще раз спорт. У нас новая машина в высшей категории [LMP1 — прим. Юга.ру]. Мы не доехали до финиша в самой престижной гонке «Ле-Ман» в этом году, хотя претендовали на высокий результат. У нас случились поломки. Следующая гонка WEC будет в Великобритании [«6 часов Сильверстоуна» — прим. Юга.ру]. Тренируемся, готовимся. SMP Racing — программа поддержки автоспорта в России, основанная в 2013 году бизнесменом Борисом Ротенбергом. Она подразумевает развитие гонщика с самых азов, с картинга, до вершины — «Формулы-1», где сейчас при поддержке SMP Racing выступает российский пилот Сергей Сироткин.

Программа также широко представлена в более чем 20 гоночных сериях как на мировом, так и на региональном уровне. Одна из основных кузовных серий — WEC (многочасовые гонки на выносливость World Endurance Championship), где и выступают Виталий Петров и экс-пилот серии IndyCar Михаил Алешин. Здесь тренируетесь, в Сочи? — Нет. В Европе. А почему не на «Сочи Автодроме»? — Тут гонки нашей серии не проводятся, а мы для тренировок выбираем те трассы, где проходят этапы, чтобы настраивать машину правильно и так далее. Это же очень сложно. Как, например, готовить дома или в гостях, на газовой плите или электрической. Есть разница.

Вы планируете выиграть в Англии? — Мы сейчас с Toyota боремся, но они, если можно так сказать, выступают на совершенно ином уровне, в другой лиге. Там и лошадиных сил больше, и электромоторы другие. Федерация пытается сейчас немного «придавить» их в техническом плане, чтобы с ними можно было конкурировать. Уже после интервью стало известно, что регламент чемпионата действительно был изменен: для негибридных машин (как раз машина Петрова) увеличили скорость топливного потока со 108 до 118 кг/ч, увеличилась скорость топливного потока в заправочных аппаратах таких машин, а также снижена на 15 кг масса негибридных машин в сравнении с гибридными, как машины заводской команды Toyota. Это должно сократить подавляющее преимущество японского коллектива. В «Формуле-1» больше не планируете выступать? — Нет. Я уже был там. Не то чтобы не хочу, но сложно туда вернуться. Что касается готовности, то я готов в любое время, так как спорт не покидал, постоянно в тонусе. Получается ли выкроить время на отдых? — Особо нет, но, например, на Гран-при России я приезжаю заранее, тогда удается немного отдохнуть перед работой. А загар у меня сейчас не сочинский, а выборгский. Отдыхал дома, а там сейчас достаточно жарко, около 30 °С.

Как считаете, может ли Россия стать лидером в «Формуле-1» и что для этого нужно? — Это очень дорогой вид спорта. Для достижения хороших результатов надо купить команду, базу и содержать все это. Один только инженер, который строит болид «Формулы», получает несколько миллионов евро. Если пытаться конкурировать с Ferrari или Mercedes, то это очень и очень большие деньги. Около 700 млн долларов в год. Многие, как сейчас модно, начнут задавать вопросы, мол, зачем тратить такие деньги на содержание команды «Формулы-1», если их можно направить еще куда-то. Вы не думали создать свою автоспортивную школу? — Пока нет. Это также очень затратное мероприятие. Все стоит денег, а в автоспорте — очень больших денег. Можно открыть какие-нибудь курсы здесь, на базе «Сочи Автодрома». — Да, SMP Racing планирует открыть здесь что-то вроде филиала. О том, что SMP Racing планирует открыть на «Сочи Автодроме» академию подготовки пилотов гоночной серии «СМП Формула-4», было известно ранее. Планы по организации академии были озвучены в 2015 году. Уже на следующий год академия была формально открыта.

Сама же гоночная серия «СМП Формула-4» уже существует. Завершилось три чемпионата. В 2015 году чемпионом стал финский гонщик Нико Кари, в 2016 году — пилот из Нидерландов Ричард Вершур, а в прошлом году победу в серии одержал датчанин Кристиан Лундгаард.

Филиалы академии SMP Racing также работают в Грозном и Нижнем Новгороде. Сколько примерно нужно тратить на ребенка, чтобы серьезно заниматься автомобильным спортом? С перспективой. — Начинать можно и с прокатного картинга. Ну а далее — порядка 100 тыс. евро в год. Всегда нужно искать спонсоров, искать деньги. Без этого никак.

Слухи о том, что скоро у него состоится свадьба, Виталий комментировать не стал, сказав лишь, что его избранница — добрая, хорошая и красивая, она родом из Новгорода.