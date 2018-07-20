На этап «Формулы-1» в Сочи к середине июля продали билетов в четыре раза больше, чем на прошлогодний

Краснодарский край, Вся Россия

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На российский этап «Формулы-1», который пройдет в Сочи с 28 по 30 сентября, уже проданы 22 тыс. билетов, сообщил на пресс-подходе на «Сочи Автодроме» вице-премьер РФ Дмитрий Козак

«Объем проданных билетов по состоянию на сегодняшний день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в четыре раза», — отметил Козак.

По его словам, уже утвержден план подготовки к гонкам 2018 года.

«Создана специализированная организация АНО "Росгонки", которая будет проводить "Формулу". Это не акт недоверия к предыдущим организаторам, они были великолепны, хорошо проводили гонки. Это форма, которая позволяет без участия федерального бюджета проводить гонки», — подчеркнул вице-премьер.

Как сообщали Юга.ру, АНО «Росгонки» создали для проведения российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Автоспорт Сочи Формула-1
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