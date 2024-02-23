В Краснодар приехал фудтрак с бесплатными напитками
Фудтрак с бесплатными напитками и развлекательными активностями будет каждый день до 29 февраля включительно делать остановку в разных местах города. Расписание и адреса ниже.
Праздничный фудтрак отправила в путь торговая сеть «Пятёрочка» в честь своего 25-летия. Несколько месяцев он будет курсировать по южным и центральным городам* России и делиться с их жителями хорошим настроением.
Первым городом в юбилейном маршруте стал Краснодар. Мероприятия стартовали 19 февраля: фудтрак уже появлялся возле ТРЦ «Галерея», сквера им. Г. К. Жукова, Кубанского госуниверситета, сквера «Фестивальный», привлекая внимание прохожих приятной музыкой и ароматом свежесваренного кофе. Редактор Юга.ру побывал на одной из таких встреч — на парковке напротив «Галереи».
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Всех подходивших к фудтраку угощали напитками — горячими или прохладительными на выбор, а также приглашали участвовать в активностях, за которые вручали памятные сувениры. Так, при желании получить сувенир нужно было разместить в своих социальных сетях пост с хештегом #ПятёрочкаВдохновляет или активировать карту лояльности в новом мобильном приложении торговой сети. Многие с удовольствием фотографировались, вели прямые эфиры для друзей, постили фото и видео и просто веселились. А еще — подписывали открытки для своих близких, которые можно было бесплатно отправить в любой уголок страны с помощью почтового ящика, установленного возле фудтрака.
В Краснодаре фудтрак проведет еще 5 мероприятий для всех желающих.
Расписание работы фудтрака в Краснодаре:
24 февраля с 12:00 до 16:00
ул. Селезнева, 132 — парковка у магазина «Пятёрочка»,
25 февраля с 13:00 до 17:00
пр-кт Чекистов, 36 — парковка у ТЦ «5 Звезд»,
26 февраля с 14:00 до 18:00
ул. Московская, 8 — парковка у магазина «Пятёрочка»,
27 февраля с 15:00 до 19:00
ул. Красная, 127 (пересечение с Северной) — парковка у магазина «Мюнхен»,
28 февраля — выходной,
29 февраля с 12:00 до 16:00
пересечение ул. Димитрова и ул. Ставропольской — парковка рядом с КубГУ.
Как рассказала менеджер по маркетинговым коммуникациям Территория «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева, подобные мероприятия помогают расширять возможности общения с покупателями. Также специалист отметила, что позитивные изменения могут происходить благодаря простой человеческой заботе, «даже такой незначительной, как предложение чашки горячего напитка или поздравительной открытки», а также выразила надежду, что фудтрак «Пятёрочки» сможет поделиться теплом и праздничной атмосферой с горожанами.
* До конца октября 2024 года фудтрак также посетит Сочи, Новороссийск, Геленджик, Анапу, Пятигорск, Кисловодск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Таганрог, Самару, Ульяновск, Саратов, Липецк, Ставрополь и Воронеж.