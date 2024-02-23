В Краснодар приехал фудтрак с бесплатными напитками

Фудтрак с бесплатными напитками и развлекательными активностями будет каждый день до 29 февраля включительно делать остановку в разных местах города. Расписание и адреса ниже.

Праздничный фудтрак отправила в путь торговая сеть «Пятёрочка» в честь своего 25-летия. Несколько месяцев он будет курсировать по южным и центральным городам* России и делиться с их жителями хорошим настроением.

Первым городом в юбилейном маршруте стал Краснодар. Мероприятия стартовали 19 февраля: фудтрак уже появлялся возле ТРЦ «Галерея», сквера им. Г. К. Жукова, Кубанского госуниверситета, сквера «Фестивальный», привлекая внимание прохожих приятной музыкой и ароматом свежесваренного кофе. Редактор Юга.ру побывал на одной из таких встреч — на парковке напротив «Галереи».