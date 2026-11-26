В этом году на участие в премии поступило более 600 заявок. Победителей определили в 46 номинациях в пяти основных категориях: «Гостиная и спальня», «Кухня и обеденная зона», «Детская мебель», «Мебель для общественных и уличных пространств», «Декор и интерьер». Жюри оценивало прежде всего практичность, функциональность, эргономику, безопасность и стиль изделий. Отдельно эксперты учитывали технологичность и экологичность производства.

Авито подвел итоги премии «Мебель года», которая помогает российским производителям получать признание у аудитории, а покупателям — находить качественную мебель у отечественных поставщиков. Событие также служит площадкой для диалога бизнеса, экспертов и покупателей.

По традиции Авито вручил собственные награды. В номинации «В самое сердце» победила сербская мастерская «СРПСКА РАДИОНИЦА», которая производит мебель в России. Ее товары чаще других добавляли в избранное. Награду «Доставляю с Авито» за наибольшее число продаж с доставкой получил производитель мебели из Пензенской области «ВВР Мебель».

Свои специальные номинации представили и партнеры премии. Журнал «Идеи Вашему Дому» вручил награду «Дизайн для жизни» компании Mebel.black, которая делает стальную мебель для дома, ресторанов и офисов. Портал «Мой бизнес» в номинации «Креатив в производстве» отметил Reloft Home, мастерскую элитной мебели, света и декора.

Номинация «Народное голосование» досталась компании «Шатура», которая специализируется на изготовлении корпусной мебели. Среди победителей с юга России — компании mebel.black (Евпатория), PUFIK.SHOP (Севастополь) и «ТОЛК» (Волжский).

Победители получили бейдж премии «Мебель года» 2026 на Авито, а также заслуженное признание в сообществе производителей. С полным списком лауреатов во всех номинациях можно ознакомиться на сайте.

«Мы видим, что для россиян по-прежнему важен уют в доме, особенно оформление интерьера. Спрос на комплекты мебели увеличился на 11% год к году, на тумбы и подставки — на 20%, на пуфы и банкетки — на 17%. Выросли и продажи нового текстиля и ковров (+39%), освещения (+31%), предметов интерьера и искусства (+28%). При этом покупатели часто не знают, сколько сильных производителей работает в стране. Это не только известные фабрики, но и семейные мастерские, небольшие студии и региональные бренды, которые не уступают крупным игрокам по качеству и дизайну. Премия «Мебель года» нужна, чтобы о них узнали», — отметил руководитель бизнес-направления «Мебель и товары для дома» в Авито Товарах Никита Ткачев.