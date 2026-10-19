«Роза Хутор» вошел в топ-10 мировых горнолыжных курортов и получила премию в Пекине
Курорт «Роза Хутор» отметили на выставке зимних видов спорта в Китае
Курорт «Роза Хутор» вошел в десятку лучших горнолыжных курортов мира по версии международной премии The Ice and Snow Industry Top Awards 2026. Награду представителям курорта вручили в Пекине в рамках выставки World Winter Sports Expo (WWSE).
«Роза Хутор» стал первым российским курортом, удостоенным этой награды. До него среди зарубежных лауреатов премии был представлен только горнолыжный регион Арльберг — крупнейшая горнолыжная зона Австрии.
Международная премия The Ice and Snow Industry Top Awards ежегодно отмечает компании, бренды, спортивные объекты и технологические решения, которые вносят заметный вклад в развитие мировой индустрии зимних видов спорта. При отборе лауреатов учитываются шесть ключевых критериев: оснащённость инфраструктуры и оборудования, качество сервиса, впечатления гостей, безопасность, влияние на рынок и перспективы развития. Обязательное условие — стабильная работа в течение последних двух лет без происшествий, связанных с безопасностью. В десятку лауреатов вошли ведущие горнолыжные курорты Китая, и «Роза Хутор» оказался единственным российским курортом в этом списке.
«Для нас эта награда — важное подтверждение того, что отраслевой опыт «Роза Хутор» востребован на международном уровне, за пределами России. Курорт неоднократно получал признание на федеральном уровне, в том числе становился лучшим горнолыжным курортом России по версии национальной премии SKI BUSINESS AWARDS. Теперь российским наградам добавилось признание в Китае — одном из наиболее перспективных для нас рынков», — отметил заместитель генерального директора «Роза Хутор» по международным проектам Василий Афанасьев.
«Роза Хутор» выходит на китайский рынок:
Церемония награждения прошла в рамках Международной выставки индустрии зимних видов спорта World Winter Sports Expo в Пекине. С 2016 года эта выставка объединяет производителей оборудования, разработчиков спортивных и цифровых технологий, горнолыжные курорты и туристические направления. Оргкомитет поддерживает сотрудничество с международными спортивными организациями, отраслевыми ассоциациями и дипломатическими представительствами стран, развивающих зимние виды спорта.
Получение награды стало частью деловой программы курорта в КНР. Делегация «Роза Хутор» завершила визит в Китай, в ходе которого представители курорта приняли участие в трех международных туристических выставках.
На отраслевом мероприятии Golden Snowflake в Чонли курорт договорился о сотрудничестве со Spaders — шанхайским спортивным сообществом, объединяющим около 100 тысяч участников. Партнер начал продавать пакетные туры на «Роза Хутор» на зимний сезон 2026/2027 . В Чунли состоялась встреча с владельцем горнолыжного курорта Wanlong. Представители «Роза Хутор» рассказали об опыте постолимпийского развития курорта и обсудили перспективы сотрудничества и взаимного продвижения. 14 октября делегация «Роза Хутор» провела переговоры с потенциальными партнёрами на выставке COITM 2026 в Пекине, а 15 октября представила возможности курорта на World Winter Sports Expo.
Совместно с Центром стратегического развития планируется продолжить продвижение Сочи и «Роза Хутор» на китайском туристическом рынке. В частности, курорт намерен пригласить китайских спортсменов, диджеев и представителей горнолыжных клубов на юбилейный, 20-й спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp, который пройдет на «Роза Хутор» в конце марта 2027 года. Также представители делегации курорта познакомились с китайскими райдерами и обсудили их участие в отборочных соревнованиях Freeride World Tour, запланированных в Сочи на январь–февраль 2027 года.
Параллельно «Роза Хутор» готовится к приему туристов из Китая: переводит меню ресторанов на китайский язык, внедряет инструменты перевода для общения гостей с сотрудниками и развивает присутствие в китайских цифровых каналах. Как отмечал заместитель генерального директора курорта по международным отношениям и туризму Василий Афанасьев, для привлечения туристов из КНР принципиально важен постоянный диалог с крупными туроператорами — он позволяет лучше понимать запросы гостей и адаптировать под них туристический продукт.
Как писали Юга.ру, в конце сентября китайские туроператоры посетили курорт «Роза Хутор».