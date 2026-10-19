«Роза Хутор» вошел в топ-10 мировых горнолыжных курортов и получила премию в Пекине

Курорт «Роза Хутор» вошел в десятку лучших горнолыжных курортов мира по версии международной премии The Ice and Snow Industry Top Awards 2026. Награду представителям курорта вручили в Пекине в рамках выставки World Winter Sports Expo (WWSE).

«Роза Хутор» стал первым российским курортом, удостоенным этой награды. До него среди зарубежных лауреатов премии был представлен только горнолыжный регион Арльберг — крупнейшая горнолыжная зона Австрии.

Международная премия The Ice and Snow Industry Top Awards ежегодно отмечает компании, бренды, спортивные объекты и технологические решения, которые вносят заметный вклад в развитие мировой индустрии зимних видов спорта. При отборе лауреатов учитываются шесть ключевых критериев: оснащённость инфраструктуры и оборудования, качество сервиса, впечатления гостей, безопасность, влияние на рынок и перспективы развития. Обязательное условие — стабильная работа в течение последних двух лет без происшествий, связанных с безопасностью. В десятку лауреатов вошли ведущие горнолыжные курорты Китая, и «Роза Хутор» оказался единственным российским курортом в этом списке.

«Для нас эта награда — важное подтверждение того, что отраслевой опыт «Роза Хутор» востребован на международном уровне, за пределами России. Курорт неоднократно получал признание на федеральном уровне, в том числе становился лучшим горнолыжным курортом России по версии национальной премии SKI BUSINESS AWARDS. Теперь российским наградам добавилось признание в Китае — одном из наиболее перспективных для нас рынков», — отметил заместитель генерального директора «Роза Хутор» по международным проектам Василий Афанасьев.