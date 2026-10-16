На Всероссийской неделе труда в Сириусе обсудили необходимые для молодых сотрудников компетенции

Ключевой темой форума стала комплексная интеграция социально ориентированных технологий

В научно-технологическом университете Сириус при поддержке Сбера прошла XI Всероссийская неделя охраны труда. Участие в ВНОТ приняли порядка 7000 человек из России, Белоруссии, Китая и других государств. Деловая программа объединила более 150 событий — выставки профильных компаний, кейс-чемпионаты, финалы отраслевых конкурсов, корпоративные совещания, открытые сессии, спортивные мероприятия. Ключевая тема форума — комплексная интеграция социально ориентированных технологий. Завершился форум Молодежным днем с карьерными интеллектуальными играми и мастер-классами по развитию гибких навыков и установлению деловых связей. Сотни молодых специалистов решали задачи, которые помогут дополнительно привлечь молодежь к работе над стратегически важными для страны проектами, а также способны быстро сформировать кадровый резерв для будущих инициатив.

© Фото пресс-службы ВНОТ, предоставлено пресс-службой Сбера

Также состоялась дискуссия о взаимодействии молодежи и работодателей, вопросах их найма, адаптации и удержания. По словам руководителя отдела по развитию корпоративных отношений Нетологии Дианы Числаш, особое внимание было уделено инженерным профессиям, которые стремительно выходят за рамки узкой специализации: автоматизация забирает рутину, а на первый план выходят работа с данными, ИИ‑инструменты, цифровые модели и роботизированные системы. «Траектория становления инженера сегодня расширена: ценность дают не только вузовские знания, но и практика на предприятии, проектная деятельность, стажировки, наставничество, дополнительное и онлайн‑обучение. Именно сочетание этих путей позволяет молодому специалисту формировать гибкий, актуальный профиль и оставаться востребованным в быстро меняющейся отрасли», — отметила Диана Числаш.

Своим опытом работы с молодежью в ходе дискуссии поделился и Сбер. Как рассказала начальник учебного центра управления привлечения талантов и развития потенциала человека Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ширяева, в компании используется особая модель компетенций, построенная вокруг мягких, цифровых и профессиональных навыков: «Мягкие важны там, где готовые алгоритмы уже не работают. Цифровые помогают критически воспринимать и решать задачи, повышать личную и командную производительность. Профессиональные остаются тем «фундаментом», на котором можно всесторонне развивать свои карьерные треки и новые компетенции. Именно гармоничное сочетание всех трех компонентов формирует самого сильного и привлекательного для любого работодателя сотрудника».