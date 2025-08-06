Эстетичная, безопасная и удобная. Минпросвещения показало, как будет выглядеть школьная форма по новому стандарту

В России введут стандарт на школьную форму. Это должно стереть границы для детей с разным финансовым положением

Предыстория. В России 1 сентября начнет действовать новый ГОСТ для школьной формы. В 2024 году его начали разрабатывать Минпромторг и Минпросвещения.

6 августа ТАСС сообщило, что Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы. Основные требованиям ГОСТа: характеристики ткани, в том числе подкладочной, безопасность фурнитуры (отсутствие острых краев и кромок), соответствие размерным признакам типовых фигур детей и гигиенические характеристики (воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность).

Одежда учеников должна быть консервативной, деловой, строгой, удобной и красивой. Среди общих рекомендаций — форма должна быть единообразной по сочетанию цветов, стилю и ассортименту. Возможные варианты элементов включают блузки и рубашки, жилеты, пиджаки, кардиганы и джемперы, свитеры и водолазки, платья и сарафаны, юбки, шорты, брюки и комбинезоны.

Запрещено использовать символику асоциальных объединений молодежи и пропагандирующую противоправное поведение. При этом эмблемы и знаки самой школы и государства на одежде можно размещать.

ГОСТ не распространяется на одежду для спортивных занятий и обувь. Нормы касаются школьников всех классов.