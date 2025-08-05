Суд выявил владельца бренда «Коровка из Кореновки». Им оказалась компания из Кипра
Бенефициаром российского молочного бренда «Коровка из Кореновки» оказалась зарубежная компания WEDYFY Limited
15 июля «Блокнот Тамбов» сообщил, что Арбитражный суд по иску владельца «Коровки из Кореновки» о защите деловой репутации привлек внимание к его иностранным бенефициарам. Им оказался кипрский офшор WEDYFY Limited.
Истцом выступило ЗАО «Ренна-Холдинг» (владелец «Коровки из Кореновки»), а ответчиком — журналист и главный редактор издания «Региональные известия» Александр Лосев. Он опубликовал статьи о возможном выводе прибыли в офшоры.
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Александр Лосев обращался к суду с просьбой направить запрос властям Кипра, чтобы получить информацию о конечных бенефициарах WEDYFY Limited и раскрыть всю структуру собственности компании. Также журналист настаивал, чтобы суд обязал «Ренна-Холдинг» предоставить протоколы по выплате дивидендов — 590 млн рублей за первое полугодие 2023 года и 430 млн рублей за девять месяцев того же года. Однако суд отклонил эти ходатайства.
По данным СМИ, эти операции и легли в основу публикаций Лосева, а сведения о выплатах были взяты из открытых источников. Согласно данным бухгалтерской отчетности, в 2024 году доходы ЗАО «Ренна-Холдинг» превысили 1,2 млрд рублей.
В ходе судебного заседания представитель холдинга подтвердил, что ключевым собственником и управляющей структурой ЗАО «Ренна-Холдинг» выступает кипрская компания WEDYFY Limited. Данная офшорная фирма осуществляет контроль как над самим холдингом, так и над всеми его дочерними предприятиями. В их число входят известные молочные заводы и производственные линии.
Однако Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск «Ренна-Холдинг» и обязал журналиста удалить ряд фраз из публикаций.
«В условиях санкционного давления на Россию вопросы прозрачности финансовых операций особенно важны, в том числе, при содействии суда мы хотели ответить на вопрос: кому же принадлежит крупнейший молочный холдинг страны? Именно поэтому мы ходатайствовали об истребовании финансовых документов и о привлечении кипрской компании WEDYFY Limited в процесс в качестве третьего лица, чтобы разобраться во всех нюансах. К сожалению, суд отказался удовлетворить эти просьбы», — пояснил изданию «Блокнот Тамбов» Александр Лосев.
На фабриках компании ЗАО «Ренна-Холдинг» выпускаются такие бренды, как «Коровка из Кореновки», «Алексеевское», а также торговые марки «Облака из молока», «Руслада», «Густияр», «Кореновское» и «Милкимоны».
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