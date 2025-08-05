Суд выявил владельца бренда «Коровка из Кореновки». Им оказалась компания из Кипра

Краснодарский край, В мире

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Бенефициаром российского молочного бренда «Коровка из Кореновки» оказалась зарубежная компания WEDYFY Limited

15 июля «Блокнот Тамбов» сообщил, что Арбитражный суд по иску владельца «Коровки из Кореновки» о защите деловой репутации привлек внимание к его иностранным бенефициарам. Им оказался кипрский офшор WEDYFY Limited. 

Истцом выступило ЗАО «Ренна-Холдинг» (владелец «Коровки из Кореновки»), а ответчиком — журналист и главный редактор издания «Региональные известия» Александр Лосев. Он опубликовал статьи о возможном выводе прибыли в офшоры.

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Александр Лосев обращался к суду с просьбой направить запрос властям Кипра, чтобы получить информацию о конечных бенефициарах WEDYFY Limited и раскрыть всю структуру собственности компании. Также журналист настаивал, чтобы суд обязал «Ренна-Холдинг» предоставить протоколы по выплате дивидендов — 590 млн рублей за первое полугодие 2023 года и 430 млн рублей за девять месяцев того же года. Однако суд отклонил эти ходатайства. 

По данным СМИ,  эти операции и легли в основу публикаций Лосева, а сведения о выплатах были взяты из открытых источников. Согласно данным бухгалтерской отчетности, в 2024 году доходы ЗАО «Ренна-Холдинг» превысили 1,2 млрд рублей.

В ходе судебного заседания представитель холдинга подтвердил, что ключевым собственником и управляющей структурой ЗАО «Ренна-Холдинг» выступает кипрская компания WEDYFY Limited. Данная офшорная фирма осуществляет контроль как над самим холдингом, так и над всеми его дочерними предприятиями. В их число входят известные молочные заводы и производственные линии.

Однако Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск «Ренна-Холдинг» и обязал журналиста удалить ряд фраз из публикаций.

«В условиях санкционного давления на Россию вопросы прозрачности финансовых операций особенно важны, в том числе, при содействии суда мы хотели ответить на вопрос: кому же принадлежит крупнейший молочный холдинг страны? Именно поэтому мы ходатайствовали об истребовании финансовых документов и о привлечении кипрской компании WEDYFY Limited в процесс в качестве третьего лица, чтобы разобраться во всех нюансах. К сожалению, суд отказался удовлетворить эти просьбы», — пояснил изданию «Блокнот Тамбов» Александр Лосев.

На фабриках компании  ЗАО «Ренна-Холдинг» выпускаются такие бренды, как «Коровка из Кореновки», «Алексеевское», а также торговые марки «Облака из молока», «Руслада», «Густияр», «Кореновское» и «Милкимоны».

Как писали Юга.ру, «Лента» собирается выкупить гипермаркеты «Магнита».

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