«Поэтическая лаборатория возвращается»: в Краснодаре обсудят творчество Марины Цветаевой

В краснодарском книжном «Чарли» пройдет поэтическая встреча. Все участники получат скидку на покупку книг (16+)

На встрече краснодарцы вместе с литературоведом Еленой Хомухиной вслух прочитают одно из стихотворений Марины Цветаевой, проанализируют его каждую строчку и рассмотрят художественную целостность.

«Поэтическая лаборатория возвращается! Начнем нашу работу с Марины Цветаевой, но не скажем вам, с каким произведением будем работать: нам важно прочитать текст свежим взглядом и всмотреться в него вместе», — отметили Vita Nuova в анонсе.

На встречу организаторы попросили взять с собой ручку или карандаш и планшет или книгу для опоры, чтобы было удобнее делать пометки в тексте.

Всем участникам мероприятия книжный магазин «Чарли» предоставит скидку 10% на любую книжную покупку при предъявлении билета на кассе.

Встреча состоится 27 июня в 19:00 по улице Коммунаров, 58. Стоимость участия — 500 рублей. Необходима предварительная запись.