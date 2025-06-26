«Поэтическая лаборатория возвращается»: в Краснодаре обсудят творчество Марины Цветаевой

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В краснодарском книжном «Чарли» пройдет поэтическая встреча. Все участники получат скидку на покупку книг (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 27 июня «Поэтическую лабораторию» посвященную творчеству Марины Цветаевой. 

«Поэтическая лаборатория» — формат поэтических встреч, посвященных отдельным стихотворениям и пристальному их чтению. 

На встрече краснодарцы вместе с литературоведом Еленой Хомухиной вслух прочитают одно из стихотворений Марины Цветаевой, проанализируют его каждую строчку и рассмотрят художественную целостность. 

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«Поэтическая лаборатория возвращается! Начнем нашу работу с Марины Цветаевой, но не скажем вам, с каким произведением будем работать: нам важно прочитать текст свежим взглядом и всмотреться в него вместе», — отметили Vita Nuova в анонсе. 

На встречу организаторы попросили взять с собой ручку или карандаш и планшет или книгу для опоры, чтобы было удобнее делать пометки в тексте.

Всем участникам мероприятия книжный магазин «Чарли» предоставит скидку 10% на любую книжную покупку при предъявлении билета на кассе.

Встреча состоится 27 июня в 19:00 по улице Коммунаров, 58. Стоимость участия — 500 рублей. Необходима предварительная запись. 

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