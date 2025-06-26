«Поэтическая лаборатория возвращается»: в Краснодаре обсудят творчество Марины Цветаевой
В краснодарском книжном «Чарли» пройдет поэтическая встреча. Все участники получат скидку на покупку книг (16+)
Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 27 июня «Поэтическую лабораторию» посвященную творчеству Марины Цветаевой.
«Поэтическая лаборатория» — формат поэтических встреч, посвященных отдельным стихотворениям и пристальному их чтению.
На встрече краснодарцы вместе с литературоведом Еленой Хомухиной вслух прочитают одно из стихотворений Марины Цветаевой, проанализируют его каждую строчку и рассмотрят художественную целостность.
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«Поэтическая лаборатория возвращается! Начнем нашу работу с Марины Цветаевой, но не скажем вам, с каким произведением будем работать: нам важно прочитать текст свежим взглядом и всмотреться в него вместе», — отметили Vita Nuova в анонсе.
На встречу организаторы попросили взять с собой ручку или карандаш и планшет или книгу для опоры, чтобы было удобнее делать пометки в тексте.
Всем участникам мероприятия книжный магазин «Чарли» предоставит скидку 10% на любую книжную покупку при предъявлении билета на кассе.
Встреча состоится 27 июня в 19:00 по улице Коммунаров, 58. Стоимость участия — 500 рублей. Необходима предварительная запись.
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