В Ставропольском крае открыли пункты проката детского инвентаря

16 апреля ТАСС сообщило, что в Ставропольском крае появились первые пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных. Они открылись в столице края, Александровском, Кировском и Советском округах.

В пунктах можно будет взять в аренду коляски, кроватки, пеленальные столики и автокресла. Кроме того, можно воспользоваться услугой кратковременного присмотра и ухода за детьми до трех лет включительно.