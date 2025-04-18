В Ставропольском крае открыли пункты проката детского инвентаря

Ставропольский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В четырех территориях Ставрополья появились пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных

16 апреля ТАСС сообщило, что в Ставропольском крае появились первые пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных. Они открылись в столице края, Александровском, Кировском и Советском округах.

В пунктах можно будет взять в аренду коляски, кроватки, пеленальные столики и автокресла. Кроме того, можно воспользоваться услугой кратковременного присмотра и ухода за детьми до трех лет включительно.

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Финансирование проекта из федерального и краевого бюджетов превысит 24,5 млн рублей. До конца мая пункты проката начнут работать во всех территориях края, уже ведутся поставки необходимого оборудования.

По словам представителей соцзащиты, услуга ориентирована на студенческие и молодые семьи.

Как писали Юга.ру, в Адыгее открылся первый центр помощи женщинам и детям, ставшим жертвами домашнего насилия.

Дети Семья Ставрополь

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