В Ставропольском крае открыли пункты проката детского инвентаря
В четырех территориях Ставрополья появились пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных
16 апреля ТАСС сообщило, что в Ставропольском крае появились первые пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных. Они открылись в столице края, Александровском, Кировском и Советском округах.
В пунктах можно будет взять в аренду коляски, кроватки, пеленальные столики и автокресла. Кроме того, можно воспользоваться услугой кратковременного присмотра и ухода за детьми до трех лет включительно.
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Финансирование проекта из федерального и краевого бюджетов превысит 24,5 млн рублей. До конца мая пункты проката начнут работать во всех территориях края, уже ведутся поставки необходимого оборудования.
По словам представителей соцзащиты, услуга ориентирована на студенческие и молодые семьи.
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