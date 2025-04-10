«Скоро они будут размером с капибару». Жители разных районов Краснодара жалуются на нашествие крыс

Жители Краснодара сообщают, что дворы и мусорные баки заполонили стаи крыс. В одном из районов они прогрызли провода у машины

«Постоянно наблюдаю огромных крыс в мусорных баках возле дома по улице 40-летия Победы, 135. Это жилищный комплекс «Возрождение». Крысы переворачивают урны и издают громкие визги. Очень неприятно подходить и даже страшно, особенно в темноте. Почему управляющие компании за этим не следят?»

«Мы живем на свалке, которая находится на улице Заполярная, 39. С лета направляем бесконечные жалобы, на что управляющая компания отписывается, что все хорошо. У жителей дома в квартире уже живут не только тараканы, но и крысы. Напротив этой свалки находится продовольственный магазин и детские площадки».

А жители улицы Петра Метальникова сообщили , что крысы пробрались под капот автомобиля и перегрызли проводку. Подобное произошло на днях и на улице Есенина в Музыкальном районе. Люди пишут, что это последствия переполненных мусорных баков.

Жалуются также жители Фестивального микрорайона. Люди пишут, что крысы бегают по ночам, они появились после того, как соседи стали подкармливать голубей. Однако в комментариях эту проблему также связывают с невывезенным мусором:

«Судя по тому, сколько у нас мусора вывалено на улице, им есть чем питаться, кроме как у голубей отбирать. Они уже и до магазинов в нашей округе добираются спокойно. Хорошо, если в квартиры по вентиляции не полезут».

«Я лично наблюдала, как мышь, взобравшись по кирпичной стене, зашла через форточку в квартиру. И не в трущобах, а в цивильном вполне ФМР. Просто крысам пока на земле хватает пищи».

«Скоро они будут размером с капибару. Никто централизовано не занимается травлей этой нечисти, как раньше. Да и город погряз в мусоре и нечистотах. Кошки здесь не помогут».