Центр, Черемушки, Прикубанский. В Краснодаре 10 апреля будут отключать электричество

Краснодарцев предупредили об очередном отключении света. Делимся списком адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 10 апреля отключат электричество.



С 13:00 до 17:00 света не будет по адресам: Школьная, 15/6;

Взлетная, 25-65, 34-66;

проезд Полины Осипенко, 55-71, 50-62;

Осипенко, 128;

Пугачева, 83-105, 90-1104

проезд имени Пугачева, 46-58, 51-63;

Деповская, 125-133;

Ким, 168-190.

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А с 9:00 до 17:00: Герцена, 116-134, 213-227, 243;

проезд Герцена, 2-28, 1-31;

Бабушкина, 48-70, 51-73, 67, 67/1, 72-80;

проезд Энгельса, 6;

Передерия, 145-161, 126-130;

Луговой проезд, 2-14, 1-21;

Рылеева, 75-77, 81-83, 87-89, 95, 97;

Труда, 160-176, 273-283;

проезд Труда, 13-21, 12-24;

Красных Партизан, 44-72, 58, 82;

Каляева, 144-162;

Красина, 4;

Октябрьская, 12, 12/1;

Есенина, 43-55, 56-68;

Выселковская, 61, 62-88;

Евдокимовская, 67-71, 81, 85-89, 123;

3-й Евдокимовский переулок, 4-18, 5-13 ;

Дровянникова, 47;

Хабаровская, 1-29, 2-28;

Глинки, 27-61, 24-60;

Дунайская, 32-44;

Казанская, 21-35, 24-40;

Иркутская, 2-28, 3-29;

Уральская, 20-26, 146, 148, 150, 152, 152/1, 152/2, 152/4, 152/6, 152/7, 158;

Симферопольская, 34, 34/а , 38, 40, 42, 44;

Бородинская, 1-3, 2-14;

Монтажная, 1-32, 2-34;

1-я Заречная улица, 80-98, 65-83;

2-я Заречная улица, 15-41, 12-38, 15-42, 67-87, 104, 116-134;

3-я Заречная улица, 11-39;

Бисерная, 19;

40-летия Победы, 32-52, 52/3, 58;

1 Мая, 379-401, 382-426, 432-452;

Зоологическая, 27;

Шаляпина, 33;

Сергиевская, 49;

Гаражный переулок, 1, 5, 8, 10, 12/2, 12/3, 14/1;

Российская, 131/5, 131/7, 139, 253, 351, 394-414, 432;

Анапская, 24, 26;

Краснофлотская, 18;

Ростовская, 27-39;

Коллективная, 24-50, 19-43;

Московская, 6-28, 34-36;

Краснофлотская, 18-34, 11-29;

Карельская, 98;

Интернациональный бульвар, 112-160;

Павлова, 31-45, 44-68, 47-97, 68-116;

Ковалева, 31;

Ковтюха, 8-40, 1-31;

Ключевая, 11;

Болотникова, 5-13, 2-14;

1-й проезд Болотникова, 1-7;

2-й Адыгейский переулок, 20-32;

Таманская, 2-48, 1-51

Керченская, 2-6;

Воронежская, 13-31, 14-30;

Воронежский бугор, 20-36, 3-21;

Пашковская, 169-185, 168-196;

Длинная, 220-232, 247-275;

Костылева, 43-49, 51-71, 54-70, 72-78, 73-107, 80-106, 96/3;

Горького, 162-190, 177-217, 190/5. Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 апреля.