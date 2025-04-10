Центр, Черемушки, Прикубанский. В Краснодаре 10 апреля будут отключать электричество

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили об очередном отключении света. Делимся списком адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 10 апреля отключат электричество.

С 13:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Школьная, 15/6;
  • Взлетная, 25-65, 34-66;
  • проезд Полины Осипенко, 55-71, 50-62;
  • Осипенко, 128;
  • Пугачева, 83-105, 90-1104
  • проезд имени Пугачева, 46-58, 51-63;
  • Деповская, 125-133;
  • Ким, 168-190.

Налипание мокрого снега и заморозки:

А с 9:00 до 17:00:

  • Герцена, 116-134, 213-227, 243;
  • проезд Герцена, 2-28, 1-31;
  • Бабушкина, 48-70, 51-73, 67, 67/1, 72-80;
  • проезд Энгельса, 6;
  • Передерия, 145-161, 126-130;
  • Луговой проезд, 2-14, 1-21;
  • Рылеева, 75-77, 81-83, 87-89, 95, 97;
  • Труда, 160-176, 273-283;
  • проезд Труда, 13-21, 12-24;
  • Красных Партизан, 44-72, 58, 82;
  • Каляева, 144-162;
  • Красина, 4;
  • Октябрьская, 12, 12/1;
  • Есенина, 43-55, 56-68;
  • Выселковская, 61, 62-88;
  • Евдокимовская, 67-71, 81, 85-89, 123;
  • 3-й Евдокимовский переулок, 4-18, 5-13 ;
  • Дровянникова, 47;
  • Хабаровская, 1-29, 2-28;
  • Глинки, 27-61, 24-60;
  • Дунайская, 32-44;
  • Казанская, 21-35, 24-40;
  • Иркутская, 2-28, 3-29;
  • Уральская, 20-26, 146, 148, 150, 152, 152/1, 152/2, 152/4, 152/6, 152/7, 158;
  • Симферопольская, 34, 34/а , 38, 40, 42, 44;
  • Бородинская, 1-3, 2-14;
  • Монтажная, 1-32, 2-34;
  • 1-я Заречная улица, 80-98, 65-83;
  • 2-я Заречная улица, 15-41, 12-38, 15-42, 67-87, 104, 116-134;
  • 3-я Заречная улица, 11-39;
  • Бисерная, 19;
  • 40-летия Победы, 32-52, 52/3, 58;
  • 1 Мая, 379-401, 382-426, 432-452;
  • Зоологическая, 27;
  • Шаляпина, 33;
  • Сергиевская, 49;
  • Гаражный переулок, 1, 5, 8, 10, 12/2, 12/3, 14/1;
  • Российская, 131/5, 131/7, 139, 253, 351, 394-414, 432;
  • Анапская, 24, 26;
  • Краснофлотская, 18;
  • Ростовская, 27-39;
  • Коллективная, 24-50, 19-43;
  • Московская, 6-28, 34-36;
  • Краснофлотская, 18-34, 11-29;
  • Карельская, 98;
  • Интернациональный бульвар, 112-160;
  • Павлова, 31-45, 44-68, 47-97, 68-116;
  • Ковалева, 31;
  • Ковтюха, 8-40, 1-31;
  • Ключевая, 11;
  • Болотникова, 5-13, 2-14;
  • 1-й проезд Болотникова, 1-7;
  • 2-й Адыгейский переулок, 20-32;
  • Таманская, 2-48, 1-51
  • Керченская, 2-6;
  • Воронежская, 13-31, 14-30;
  • Воронежский бугор, 20-36, 3-21;
  • Пашковская, 169-185, 168-196;
  • Длинная, 220-232, 247-275;
  • Костылева, 43-49, 51-71, 54-70, 72-78, 73-107, 80-106, 96/3;
  • Горького, 162-190, 177-217, 190/5.

Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 апреля.

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