Центр, Черемушки, Прикубанский. В Краснодаре 10 апреля будут отключать электричество
Краснодарцев предупредили об очередном отключении света. Делимся списком адресов
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 10 апреля отключат электричество.
С 13:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Школьная, 15/6;
- Взлетная, 25-65, 34-66;
- проезд Полины Осипенко, 55-71, 50-62;
- Осипенко, 128;
- Пугачева, 83-105, 90-1104
- проезд имени Пугачева, 46-58, 51-63;
- Деповская, 125-133;
- Ким, 168-190.
Налипание мокрого снега и заморозки:
А с 9:00 до 17:00:
- Герцена, 116-134, 213-227, 243;
- проезд Герцена, 2-28, 1-31;
- Бабушкина, 48-70, 51-73, 67, 67/1, 72-80;
- проезд Энгельса, 6;
- Передерия, 145-161, 126-130;
- Луговой проезд, 2-14, 1-21;
- Рылеева, 75-77, 81-83, 87-89, 95, 97;
- Труда, 160-176, 273-283;
- проезд Труда, 13-21, 12-24;
- Красных Партизан, 44-72, 58, 82;
- Каляева, 144-162;
- Красина, 4;
- Октябрьская, 12, 12/1;
- Есенина, 43-55, 56-68;
- Выселковская, 61, 62-88;
- Евдокимовская, 67-71, 81, 85-89, 123;
- 3-й Евдокимовский переулок, 4-18, 5-13 ;
- Дровянникова, 47;
- Хабаровская, 1-29, 2-28;
- Глинки, 27-61, 24-60;
- Дунайская, 32-44;
- Казанская, 21-35, 24-40;
- Иркутская, 2-28, 3-29;
- Уральская, 20-26, 146, 148, 150, 152, 152/1, 152/2, 152/4, 152/6, 152/7, 158;
- Симферопольская, 34, 34/а , 38, 40, 42, 44;
- Бородинская, 1-3, 2-14;
- Монтажная, 1-32, 2-34;
- 1-я Заречная улица, 80-98, 65-83;
- 2-я Заречная улица, 15-41, 12-38, 15-42, 67-87, 104, 116-134;
- 3-я Заречная улица, 11-39;
- Бисерная, 19;
- 40-летия Победы, 32-52, 52/3, 58;
- 1 Мая, 379-401, 382-426, 432-452;
- Зоологическая, 27;
- Шаляпина, 33;
- Сергиевская, 49;
- Гаражный переулок, 1, 5, 8, 10, 12/2, 12/3, 14/1;
- Российская, 131/5, 131/7, 139, 253, 351, 394-414, 432;
- Анапская, 24, 26;
- Краснофлотская, 18;
- Ростовская, 27-39;
- Коллективная, 24-50, 19-43;
- Московская, 6-28, 34-36;
- Краснофлотская, 18-34, 11-29;
- Карельская, 98;
- Интернациональный бульвар, 112-160;
- Павлова, 31-45, 44-68, 47-97, 68-116;
- Ковалева, 31;
- Ковтюха, 8-40, 1-31;
- Ключевая, 11;
- Болотникова, 5-13, 2-14;
- 1-й проезд Болотникова, 1-7;
- 2-й Адыгейский переулок, 20-32;
- Таманская, 2-48, 1-51
- Керченская, 2-6;
- Воронежская, 13-31, 14-30;
- Воронежский бугор, 20-36, 3-21;
- Пашковская, 169-185, 168-196;
- Длинная, 220-232, 247-275;
- Костылева, 43-49, 51-71, 54-70, 72-78, 73-107, 80-106, 96/3;
- Горького, 162-190, 177-217, 190/5.
Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 апреля.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре закроют Ботанический сад для обработки от насекомых.