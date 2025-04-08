В Краснодаре бесплатно раздадут 5000 саженцев сосны. Где и когда?

В Краснодаре пройдет «зеленая» акция. Каждый житель сможет взять саженец сосны и посадить дерево

«Сейчас наступает лучшее время для озеленения. В прошлом году мы впервые провели акцию в родном городе Волжском. Тогда 5 тыс. саженцев сосны жители разобрали за считанные минуты. Мы решили продолжить традицию и охватить еще и другие города», — рассказали организаторы.

Экоцентр «Чистая среда» сообщил , что 13 апреля в кубанской столице состоится экологическая акция по бесплатной раздаче саженцев сосны. Краснодар станет одним из пяти городов России, где пройдет «зеленая» кампания.

Цель акции — высадить 300 тыс. сосен к концу 2025 года. Жителей Краснодара приглашают не просто взять саженец, но и вырастить из него дерево как символ заботы о природе.

Один саженец сосны будут выдавать в одни руки. Акция пройдет на парковке «Магнит Экстра» по улице Лизы Чайкиной, 2/1. Начало в 12:00.

Организатором выступает компания GRASS — производитель автохимии, бытовой химии, косметики и средств для клининга.