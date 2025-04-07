В Крыму начался апрельский снегопад. Дойдет ли он до Кубани?

В разных районах Крыма 7 апреля выпал мокрый снег. В Краснодарском крае тоже прогнозируют осадки и заморозки

7 апреля в Крыму пошел мокрый снег. Региональный гидрометцентр сообщил, что в ближайшие два дня на территории полуострова действует штормовое предупреждение.



8 и 9 апреля прогнозируют понижение температур воздуха до 1-6 °С, а в степных и предгорных районах заморозки −2 °С. При этом ветер усилится до 25 м/с.

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Также синоптики обещают сильные дожди в южных, центральных и восточных районах, в горах с мокрым снегом.



В соцсетях крымчане поделились кадрами апрельского снега. Во многих местах уже зацвели плодовые деревья, и хлопья падают на распустившиеся цветки.



Сами жители по-разному отреагировали на снег в апреле:



«Это кто-то нарушил закон — спрятал теплые вещи раньше июня».



«У природы нет плохой погоды».



«Если будет минус, то останемся без фруктов».



«Прощайте, абрикосы!».



«Надоела уже зима, блин. Сколько можно, уже должно быть здесь 15 градусов как минимум».



«Вот такая она зима. Сказала «ухожу» и хлопнула дверью. Захожу на кухню, а она в халате, тапочках и с полотенцем на голове».

Как передает краснодарский ЦГМС, непогода накроет и Кубань. 8 апреля прогнозируют сильный дождь со снегом, грозой, градом и ветром с порывами до 25 м/с. Также до 11 апреля ожидаются заморозки от −4 °С до −1 °С. Метеорологические явления не затронут северную половину региона и Сочи.



По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, из-за похолодания могут повредиться или погибнуть сельхозкультуры, особенно цветущие плодовые деревья и молодые побеги. Спасатели рекомендуют защитить насаждения — укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.