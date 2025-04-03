Центр, Фестивальный, Музыкальный. В Краснодаре 3 апреля сотни домов останутся без света

В Краснодаре запланировано очередное отключение электроэнергии. Рассказываем, где не будет ресурса

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 3 апреля отключат электричество. С 9:00 до 13:00 света не будет по адресам: Восточно-Кругликовская, 79;

Яснополянская, 4/3, 4/7, 13;

Оренбургская, 1/1;

Вологодская, 2, 4, 6;

Монтажников, 10, 10/1, 10/3, 12, 12/1, 14, 14/1;

Гаражная, 81/3, 81/4, 81/6.

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Также с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества на улицах: Красная, 68, 68/1, 70, 72/1, 89-93, 103, 105, 118;

Длинная, 94;

Рашпилевская, 14-22, 17- 23, 27-29, 33, 102, 127, 147;

Пашковская, 71;

Симферопольская, 50, 55/1, 62;

Уральская, 99;

Ольховая, 95-95, 86-106;

Союзная, 13;

Сосновая, 104, 87-101;

Платиновая, 50-90, 49-89;

Березовая, 86, 90-106;

Цигейковая, 35-55;

Богатырская, 39;

Строителей, 11-29;

Бригадная, 48-58;

Мичурина, 49-59, 54-56;

Обрезная, 21-35, 24-40;

Куликовского, 19-55;

Путейская, 13

Новомарьинский проезд, 4-10, 1-9;

Тургенева, 44-62;

Братьев Игнатовых, 187-199, 201-209, 150-182, 153-177;

Беринга 2-24, 3-23;

Каспийская 14-24;

Спортивная, 14-40;

Белгородская, 2-16, 24-44, 15-33;

Ришельевская, 2-8, 1-9, 25-27, 47-51;

Батумская, 1-21;

Королева, 51-53, 59;

Каспийская, 1-3;

Ярусная, 2-36, 1-15, 23;

Южная, 7-21,8-22, 36;

Плодовая, 2-4. 15-19, 18, 1-11;

Комарова, 58, 60;

Ратной Славы, 35, 58-80, 37;

Тополиная, 1, 3, 3а, 7/2, 8, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 23;

Рахманинова, 2, 5, 7, 11, 13;

Прокофьева, 1-3, 2, 10, 12;

Мусоргского, 9, 3, 6-14, 6/1, 9, 11;

Агрохимическая, 113, 117/1, 130, 136/1, 138;

Дунаевского, 5-11, 8, 10, 12;

Суздальская, 1, 9, 9/1, 20;

Шевкунова, 21, 22;

Измаильская, 8, 15;

Рымнинская, 11;

Московская, 91/1-101, 120, 148;

Памирская, 17-33, 16-28;

21 Партсъезда, 31-45, 32-46;

1 Мая, 298-328, 235-263, 302;

Жигулевская, 1-7;

Есенина, 86/5, 108/2;

Ратной Славы, 25, 29, 33, 54;

Шоссейная, 2-18, 1-21;

Солнечная, 2-6, 11, 11/1;

Центральная, 1-17, 2-24;

Компрессорная, 2-24, 1-3;

Абрикосовая, 1;

Виноградная, 3-13, 8;

Гоголя, 66, 69;

Садовая, 47;

Димитрова, 2, 102;

Айвазовского, 53;

1-й проезд Айвазовского, 13-17;

Стасова, 89-115;

Свободная, 3-49, 2-66;

Красноармейская, 45, 47, 60;

Кузнечный зарой, 53-63, 27-39, 22-36;

1-й Кузнечный зарой, 52, 1-93, 76, 2-32;

2-й Кузнечный зарой, 2-26, 63-99, 64-100, 1-25;

4-й Обрывной проезд, 22-36, 39;

5-й Обрывной проезд, 1-39, 2-36, 52-100, 53-99;

Воронежская, 33, 39, 41/2, 68-90, 96-114;

Артиллерийская, 311-325, 264-276;

Северная, 235-249, 236-262;

Комсомольская 38, 35-39, 41, 44;

Мира, 35, 38;

Советская, 33-35;

Монтажников, 12, 12/1;

Гаражная, 81, 81/4, 83. Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 апреля.