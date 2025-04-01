Краснодарцев приглашают на уборку мусора в Юбилейном районе. Когда пройдет субботник?

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Чистая среда Краснодар»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Чистая среда Краснодар»

В Краснодаре в районе улицы 70-летия Октября 5 апреля организуют субботник

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 5 апреля субботник. Уборку организуют в Новорождественском сквере.

Территория находится в Юбилейном микрорайоне по улице 70-летия Октября. Сейчас в этом месте много мусора.

Участникам выдадут перчатки и мешки, а во время перерыва угостят чаем с печеньем. Организаторы рекомендуют взять сменную одежду и обувь.

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«Давно у нас не было уборок на природе. В эту субботу есть возможность присоединиться к нам и сделать доброе дело. Зовите ваших друзей и знакомых, ведь вместе — интереснее и продуктивнее», — приглашают организаторы.

Записаться на уборку можно в комментариях телеграм-канала «Чистая среда», поставив «+». Запись требуется, чтобы с участниками можно было связаться в случае изменений.

Уборка начнется в 10:00. Точное местоположение можно посмотреть здесь.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

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Город Краснодар Мусор Субботник Экология

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