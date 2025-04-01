Краснодарцев приглашают на уборку мусора в Юбилейном районе. Когда пройдет субботник?
В Краснодаре в районе улицы 70-летия Октября 5 апреля организуют субботник
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 5 апреля субботник. Уборку организуют в Новорождественском сквере.
Территория находится в Юбилейном микрорайоне по улице 70-летия Октября. Сейчас в этом месте много мусора.
Участникам выдадут перчатки и мешки, а во время перерыва угостят чаем с печеньем. Организаторы рекомендуют взять сменную одежду и обувь.
«Давно у нас не было уборок на природе. В эту субботу есть возможность присоединиться к нам и сделать доброе дело. Зовите ваших друзей и знакомых, ведь вместе — интереснее и продуктивнее», — приглашают организаторы.
Записаться на уборку можно в комментариях телеграм-канала «Чистая среда», поставив «+». Запись требуется, чтобы с участниками можно было связаться в случае изменений.
Уборка начнется в 10:00. Точное местоположение можно посмотреть здесь.
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