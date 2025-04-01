Краснодарцев приглашают на уборку мусора в Юбилейном районе. Когда пройдет субботник?

Участникам выдадут перчатки и мешки, а во время перерыва угостят чаем с печеньем. Организаторы рекомендуют взять сменную одежду и обувь.

Территория находится в Юбилейном микрорайоне по улице 70-летия Октября. Сейчас в этом месте много мусора.

«Давно у нас не было уборок на природе. В эту субботу есть возможность присоединиться к нам и сделать доброе дело. Зовите ваших друзей и знакомых, ведь вместе — интереснее и продуктивнее», — приглашают организаторы.

Записаться на уборку можно в комментариях телеграм-канала «Чистая среда», поставив «+». Запись требуется, чтобы с участниками можно было связаться в случае изменений.

Уборка начнется в 10:00. Точное местоположение можно посмотреть здесь.