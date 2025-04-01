В центре Краснодара больше 100 домов останутся без света. Это не первоапрельская шутка
В Краснодаре 1 апреля ограничат подачу электричества. График отключений продлили до конца месяца
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 1 апреля отключат электричество.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Красная, 17, 21, 19, 15/8, 15/1, 15/7, 13, 15, 103, 105, 93, 89, 91, 118, 120, 64, 68/1;
- Комсомольская, 47, 43, 45, 44, 48;
- Советская, 35. 35/1;
- Игнатова, 39, 41, 43, 47, 29, 49, 45;
- Лукьяненко, 119;
- Мирный проезд, 14/5;
- Калинина, 78/4, 76, 78/3, 86/1, 100/5;
- Вавилова, 21, 1, 17;
- 70-летия Октября, 1/1;
- Рашпилевская, 147, 127, 133/3, 133, 102;
- Длинная, 94;
- Пашковская, 71;
- Волжская, 43;
- Кубанская, 57;
- Почтовое отделение, 56;
- Средняя, 82/а;
- Березовая, 9;
- 1 Мая, 302, 237;
- Красноармейская, 33, 60, 64, 66, 51;
- Орджоникидзе, 41, 39;
- Янковского, 182;
- Гоголя, 71/1;
- Костылева, 194;
- Воронежская, 100, 41/2.
А с 13:00 до 17:00 на улицах:
- Игнатова, 41, 43, 29;
- Бирюзовая, 3/4, 3, 18, 1;
- Яхонтовая, 1/1, 54;
- Полесская, 11;
- Дзержинского, 116, 116/2, 112, 114, 110/1, 122;
- 1-й Лучистый проезд, 7;
- 2-й Лучистый проезд, 2;
- Калинина, 100/5, 78/4, 78/1, 86/1;
- 1-й Пригородный проезд, 56;
- Раздельная, 37/1, 1, 27, 37;
- Соколова, 86, 86/2, 19;
- Молодежная, 2/а, 30, 66;
- Зоотехническая, 1/1;
- Жемчужная, 1/2, 1;
- Скобелева, 6, 31;
- Пригородная, 70.
Отметим, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 апреля.
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