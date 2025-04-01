В центре Краснодара больше 100 домов останутся без света. Это не первоапрельская шутка

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 1 апреля ограничат подачу электричества. График отключений продлили до конца месяца

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 1 апреля отключат электричество.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Красная, 17, 21, 19, 15/8, 15/1, 15/7, 13, 15, 103, 105, 93, 89, 91, 118, 120, 64,  68/1;
  • Комсомольская, 47, 43, 45, 44, 48;
  • Советская, 35. 35/1;
  • Игнатова, 39, 41, 43, 47, 29, 49, 45;
  • Лукьяненко, 119;
  • Мирный проезд, 14/5;
  • Калинина, 78/4, 76, 78/3, 86/1, 100/5;
  • Вавилова, 21, 1, 17;
  • 70-летия Октября, 1/1;
  • Рашпилевская, 147, 127, 133/3, 133, 102;
  • Длинная, 94;
  • Пашковская, 71;
  • Волжская, 43;
  • Кубанская, 57;
  • Почтовое отделение, 56;
  • Средняя, 82/а;
  • Березовая, 9;
  • 1 Мая, 302, 237;
  • Красноармейская, 33, 60, 64, 66, 51;
  • Орджоникидзе, 41, 39;
  • Янковского, 182;
  • Гоголя, 71/1;
  • Костылева, 194;
  • Воронежская, 100, 41/2.

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А с 13:00 до 17:00 на улицах:

  • Игнатова, 41, 43, 29;
  • Бирюзовая, 3/4, 3, 18, 1;
  • Яхонтовая, 1/1, 54;
  • Полесская, 11;
  • Дзержинского, 116, 116/2, 112, 114, 110/1, 122;
  • 1-й Лучистый проезд, 7;
  • 2-й Лучистый проезд, 2;
  • Калинина, 100/5, 78/4, 78/1, 86/1;
  • 1-й Пригородный проезд, 56;
  • Раздельная, 37/1, 1, 27, 37;
  • Соколова, 86, 86/2, 19;
  • Молодежная, 2/а, 30, 66;
  • Зоотехническая, 1/1;
  • Жемчужная, 1/2, 1;
  • Скобелева, 6, 31;
  • Пригородная, 70.

Отметим, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 апреля.

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ЖКХ Краснодар Энергетика

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