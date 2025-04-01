В центре Краснодара больше 100 домов останутся без света. Это не первоапрельская шутка

В Краснодаре 1 апреля ограничат подачу электричества. График отключений продлили до конца месяца

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 1 апреля отключат электричество. С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Красная, 17, 21, 19, 15/8, 15/1, 15/7, 13, 15, 103, 105, 93, 89, 91, 118, 120, 64, 68/1;

Комсомольская, 47, 43, 45, 44, 48;

Советская, 35. 35/1;

Игнатова, 39, 41, 43, 47, 29, 49, 45;

Лукьяненко, 119;

Мирный проезд, 14/5;

Калинина, 78/4, 76, 78/3, 86/1, 100/5;

Вавилова, 21, 1, 17;

70-летия Октября, 1/1;

Рашпилевская, 147, 127, 133/3, 133, 102;

Длинная, 94;

Пашковская, 71;

Волжская, 43;

Кубанская, 57;

Почтовое отделение, 56;

Средняя, 82/а;

Березовая, 9;

1 Мая, 302, 237;

Красноармейская, 33, 60, 64, 66, 51;

Орджоникидзе, 41, 39;

Янковского, 182;

Гоголя, 71/1;

Костылева, 194;

Воронежская, 100, 41/2.

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А с 13:00 до 17:00 на улицах: Игнатова, 41, 43, 29;

Бирюзовая, 3/4, 3, 18, 1;

Яхонтовая, 1/1, 54;

Полесская, 11;

Дзержинского, 116, 116/2, 112, 114, 110/1, 122;

1-й Лучистый проезд, 7;

2-й Лучистый проезд, 2;

Калинина, 100/5, 78/4, 78/1, 86/1;

1-й Пригородный проезд, 56;

Раздельная, 37/1, 1, 27, 37;

Соколова, 86, 86/2, 19;

Молодежная, 2/а, 30, 66;

Зоотехническая, 1/1;

Жемчужная, 1/2, 1;

Скобелева, 6, 31;

Пригородная, 70. Отметим, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 апреля.