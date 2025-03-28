В Краснодаре 28 марта около тысячи многоэтажек останутся без света. В некоторых домах отключат воду и газ
Краснодарцев предупредили об отключениях воды, света и газа. Без ресурсов останутся много домов
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 28 марта отключат свет.
С 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет по адресам:
- Тургенева, 107, 109;
- Красных Партизан, 152, 443/2;
- Гагарина, 232;
- Алая, 1, 2, 7-11;
- Лиговская, 18, 17;
- Венская, 1-21, 2-10;
- 1-й Лиговский проезд, 18;
- 2-й Лиговский проезд, 20;
- Эрмитажная, 9-25;
- Степная, 1-15, 2-12;
- Венский проезд, 1-7, 14-16;
- Венская, 1-13, 16-18;
- Грушевая, 1-25, 45-49, 44-50;
- Абрикосовая, 2-18, 1-17;
- Вишневая, 17-37, 22-38, 54-78, 55-77;
- Садовая, 30, 79-103, 84-104, 37-37, 27-29;
- Мечты, 12-18, 11-19;
- Персиковая, 29-49, 10-18, 9-11, 28-52.
Химия или природное явление:
С 9:00 до 15:00 без электричества останутся улицы:
- Бабушкина, 307;
- Красная, 143/1, 145, 145/1;
- Абинский переулок, 4, 13;
- Офицерская, 1, 4-28, 21;
- Брянская, 34, 75;
- Дзержинского, 35;
- Рашпилевская, 142, 196-210, 214-222, 226, 228, 230-238, 257, 263, 267, 269, 271-289;
- Тимашевский проезд, 1-17;
- Корсунский переулок, 1-21, 2-22;
- Гаражная, 100-104, 110-120;
- Динской проезд, 2-26, 3-25;
- Терская, 4;
- Абинский переулок, 4-24, 3-29;
- Семеновская, 76;
- Атамана Антона Головатого, 1-15, 2-16;
- Слободская, 31-37, 32-38;
- Бершанской, 72/1, 79/2, 187-205;
- Кирова, 7, 7/2;
- Комсомольская, 34-60, 37-71;
- Медовая, 14-30, 17-31;
- Тенгинская, 11-21;
- Новицкого, 73-75;
- Приймак, 1-9, 2-10;
- Моросина, 11, 12-22;
- Люберская, 2-10, 13;
- Щедрая, 1-27, 2-18, 22;
- Лозовая, 2-10;
- Молодежная, 36-100, 39/а, 37-95, 150;
- Лесная, 1-39, 32-90;
- 1 Мая, 235-263, 298-328;
- проезд 21-го Партсъезда, 31-45, 32-46;
- Памирская, 16-28, 17-33;
- Тимирязева, 233-235, 234-240, 1-21, 6-20, 46;
- Розовая, 85;
- Абрикосовая, 38-96, 43-101;
- Клубничная, 33-97, 30-94;
- Яблоневая, 25-89, 18-82;
- Майская, 56-114, 55-113;
- Калинина, 1-15, 2-12;
- Кутузова, 2-30;
- Розовая, 2-32, 1-35;
- Юбилейная, 2-26, 1-27;
- Магистральная, 228-232, 229-331;
- Энтузиастов, 2-70, 13-77.
С 9:00 до 12:00:
- Думенко, 10.
С 9:00 до 15:30 по адресам:
- 3-й Кузнечный Зарой, 29-31;
- Обрывная, 132-132, 133/б, 53-109;
- Воронежская, 57, 57/1, 162-184.
А с 20:00 28 марта до 6:00 29 марта по улицам:
- Рашпилевская, 14-22, 17-21, 23, 27-29, 33;
- Комсомольская, 35-39, 38, 41, 44;
- Мира, 38;
- Советская, 33-35.
Также, по данным ЕДДС, 28 марта с 10:00 до 15:00 снизят давление водоснабжения в поселке Пашковский. С 9:00 до 15:00 отключат воду в поселке Северном на улице Щедрой, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19 и в частном секторе по улицам Зарничная, Лозовая, Примак, Моросина, 11, Люберская, 1.
Полчаса в промежутке с 9:30 до 15:00 ресурса не будет по адресам:
- Красная, 137, ДДУ №23, 139, 143, 145, 143\1, 145\1, 147, 147/1, 147/2, 149;
- Рашпилевская, 132, 132/1, 134, 136, 138, 140, 142, 142а, 144, 183, 187, 189/1-6, 181.
Помимо этого, 28 марта с 9:00 до 16:00 в связи с проведением внеплановых работ отключат газ у потребителей по улицам:
- Урицкого, 19 ,21, 21, 23, 25, 25/1;
- Алма-Атинская, 144/1.
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