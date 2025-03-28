В Краснодаре 28 марта около тысячи многоэтажек останутся без света. В некоторых домах отключат воду и газ

Краснодарцев предупредили об отключениях воды, света и газа. Без ресурсов останутся много домов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , что в Краснодаре 28 марта отключат свет. С 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет по адресам:

С 9:00 до 15:00 без электричества останутся улицы:

Бабушкина, 307;

Красная, 143/1, 145, 145/1;

Абинский переулок, 4, 13;

Офицерская, 1, 4-28, 21;

Брянская, 34, 75;

Дзержинского, 35;

Рашпилевская, 142, 196-210, 214-222, 226, 228, 230-238, 257, 263, 267, 269, 271-289;

Тимашевский проезд, 1-17;

Корсунский переулок, 1-21, 2-22;

Гаражная, 100-104, 110-120;

Динской проезд, 2-26, 3-25;

Терская, 4;

Абинский переулок, 4-24, 3-29;

Семеновская, 76;

Атамана Антона Головатого, 1-15, 2-16;

Слободская, 31-37, 32-38;

Бершанской, 72/1, 79/2, 187-205;

Кирова, 7, 7/2;

Комсомольская, 34-60, 37-71;

Медовая, 14-30, 17-31;

Тенгинская, 11-21;

Новицкого, 73-75;

Приймак, 1-9, 2-10;

Моросина, 11, 12-22;

Люберская, 2-10, 13;

Щедрая, 1-27, 2-18, 22;

Лозовая, 2-10;

Молодежная, 36-100, 39/а, 37-95, 150;

Лесная, 1-39, 32-90;

1 Мая, 235-263, 298-328;

проезд 21-го Партсъезда, 31-45, 32-46;

Памирская, 16-28, 17-33;

Тимирязева, 233-235, 234-240, 1-21, 6-20, 46;

Розовая, 85;

Абрикосовая, 38-96, 43-101;

Клубничная, 33-97, 30-94;

Яблоневая, 25-89, 18-82;

Майская, 56-114, 55-113;

Калинина, 1-15, 2-12;

Кутузова, 2-30;

Розовая, 2-32, 1-35;

Юбилейная, 2-26, 1-27;

Магистральная, 228-232, 229-331;

Энтузиастов, 2-70, 13-77.

С 9:00 до 12:00:

Думенко, 10.

С 9:00 до 15:30 по адресам:

3-й Кузнечный Зарой, 29-31;

Обрывная, 132-132, 133/б, 53-109;

Воронежская, 57, 57/1, 162-184.

А с 20:00 28 марта до 6:00 29 марта по улицам:

Рашпилевская, 14-22, 17-21, 23, 27-29, 33;

Комсомольская, 35-39, 38, 41, 44;

Мира, 38;

Советская, 33-35.

Также, по данным ЕДДС, 28 марта с 10:00 до 15:00 снизят давление водоснабжения в поселке Пашковский. С 9:00 до 15:00 отключат воду в поселке Северном на улице Щедрой, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19 и в частном секторе по улицам Зарничная, Лозовая, Примак, Моросина, 11, Люберская, 1.

Полчаса в промежутке с 9:30 до 15:00 ресурса не будет по адресам:

Красная, 137, ДДУ №23, 139, 143, 145, 143\1, 145\1, 147, 147/1, 147/2, 149;

Рашпилевская, 132, 132/1, 134, 136, 138, 140, 142, 142а, 144, 183, 187, 189/1-6, 181.

Помимо этого, 28 марта с 9:00 до 16:00 в связи с проведением внеплановых работ отключат газ у потребителей по улицам: