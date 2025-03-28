В Краснодаре 28 марта около тысячи многоэтажек останутся без света. В некоторых домах отключат воду и газ

Краснодарский край

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  • Лампочка © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Лампочка © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили об отключениях воды, света и газа. Без ресурсов останутся много домов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 28 марта отключат свет.

С 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет по адресам:

  • Тургенева, 107, 109;
  • Красных Партизан, 152, 443/2;
  • Гагарина, 232;
  • Алая, 1, 2, 7-11;
  • Лиговская, 18, 17;
  • Венская, 1-21, 2-10;
  • 1-й Лиговский проезд, 18;
  • 2-й Лиговский проезд, 20;
  • Эрмитажная, 9-25;
  • Степная, 1-15, 2-12;
  • Венский проезд, 1-7, 14-16;
  • Венская, 1-13, 16-18;
  • Грушевая, 1-25, 45-49, 44-50;
  • Абрикосовая, 2-18, 1-17;
  • Вишневая, 17-37, 22-38, 54-78, 55-77;
  • Садовая, 30, 79-103, 84-104, 37-37, 27-29;
  • Мечты, 12-18, 11-19;
  • Персиковая, 29-49, 10-18, 9-11, 28-52.

Химия или природное явление:

С 9:00 до 15:00 без электричества останутся улицы:

  • Бабушкина, 307;
  • Красная, 143/1, 145, 145/1;
  • Абинский переулок, 4, 13;
  • Офицерская, 1, 4-28, 21;
  • Брянская, 34, 75;
  • Дзержинского, 35;
  • Рашпилевская, 142, 196-210, 214-222, 226, 228, 230-238, 257, 263, 267, 269, 271-289;
  • Тимашевский проезд, 1-17;
  • Корсунский переулок, 1-21, 2-22;
  • Гаражная, 100-104, 110-120;
  • Динской проезд, 2-26, 3-25;
  • Терская, 4;
  • Абинский переулок, 4-24, 3-29;
  • Семеновская, 76;
  • Атамана Антона Головатого, 1-15, 2-16;
  • Слободская, 31-37, 32-38;
  • Бершанской, 72/1, 79/2, 187-205;
  • Кирова, 7, 7/2;
  • Комсомольская, 34-60, 37-71;
  • Медовая, 14-30, 17-31;
  • Тенгинская, 11-21;
  • Новицкого, 73-75;
  • Приймак, 1-9, 2-10;
  • Моросина, 11, 12-22;
  • Люберская, 2-10, 13;
  • Щедрая, 1-27, 2-18, 22;
  • Лозовая, 2-10;
  • Молодежная, 36-100, 39/а, 37-95, 150;
  • Лесная, 1-39, 32-90;
  • 1 Мая, 235-263, 298-328;
  • проезд 21-го Партсъезда, 31-45, 32-46;
  • Памирская, 16-28, 17-33;
  • Тимирязева, 233-235, 234-240, 1-21, 6-20, 46;
  • Розовая, 85;
  • Абрикосовая, 38-96, 43-101;
  • Клубничная, 33-97, 30-94;
  • Яблоневая, 25-89, 18-82;
  • Майская, 56-114, 55-113;
  • Калинина, 1-15, 2-12;
  • Кутузова, 2-30;
  • Розовая, 2-32, 1-35;
  • Юбилейная, 2-26, 1-27;
  • Магистральная, 228-232, 229-331;
  • Энтузиастов, 2-70, 13-77.

С 9:00 до 12:00:

  • Думенко, 10.

С 9:00 до 15:30 по адресам:

  • 3-й Кузнечный Зарой, 29-31;
  • Обрывная, 132-132, 133/б, 53-109;
  • Воронежская, 57,  57/1, 162-184.

А с 20:00 28 марта до 6:00 29 марта по улицам:

  • Рашпилевская, 14-22, 17-21, 23, 27-29, 33;
  • Комсомольская, 35-39, 38, 41, 44;
  • Мира, 38;
  • Советская, 33-35.

Также, по данным ЕДДС, 28 марта с 10:00 до 15:00 снизят давление водоснабжения в поселке Пашковский. С 9:00 до 15:00 отключат воду в поселке Северном на улице Щедрой, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19 и в частном секторе по улицам Зарничная, Лозовая, Примак, Моросина, 11, Люберская, 1.

Полчаса в промежутке с 9:30 до 15:00 ресурса не будет по адресам:

  • Красная, 137, ДДУ №23, 139, 143, 145, 143\1, 145\1, 147, 147/1, 147/2, 149;
  • Рашпилевская, 132, 132/1, 134, 136, 138, 140, 142, 142а, 144, 183, 187, 189/1-6, 181.

Помимо этого, 28 марта с 9:00 до 16:00 в связи с проведением внеплановых работ отключат газ у потребителей по улицам:

  • Урицкого, 19 ,21, 21, 23, 25, 25/1;
  • Алма-Атинская, 144/1.

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Водоснабжение Газ ЖКХ Краснодар Энергетика

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В Краснодаре 28 марта около тысячи многоэтажек останутся без света. В некоторых домах отключат воду и газ
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