В Краснодаре пройдет отбор абитуриентов в ГИТИС. Прослушивания состоятся очно и онлайн
23 апреля в Краснодаре стартуют прослушивания в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) на учебный год 2025/2026
Краснодар стал одним из трех российских городов, где педагоги ГИТИСа встретятся с местными выпускниками очно. По итогам прослушиваний лучшие участники получат рекомендации для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве. Отбор пройдет в рамках совместной кампании вуза и МТС.
В этом году в Краснодаре абитуриентам впервые предложат не только попробовать свои силы в актерском мастерстве, но и пройти первичный отбор на факультет новых направлений сценических искусств — кафедру саунд-драмы. Прослушивания проведут педагоги института театрального искусства: старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Тарас Дмитриевич Белоусов и преподаватель кафедры саунд-драмы ГИТИСа, музыкант и звукорежиссер Александр Рустамович Недомолкин.
Выпускники из Краснодарского края, которые не могут лично присутствовать на первичном отборе, могут пройти прослушивания онлайн на видеоплатформе «МТС Линк». Независимо от формата отбора, каждому участнику нужно заранее зарегистрироваться.
Расписание прослушиваний
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Офлайн
29 апреля
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Актерский факультет
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Краснодар
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Старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Белоусов Тарас Дмитриевич
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Офлайн
29 апреля
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Факультет новых направлений сценических искусств (кафедра саунд-драмы)
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Краснодар
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Преподаватель кафедры саунд-драмы ГИТИСа, режиссер и актер театра «Центр Драматургии и режиссуры», музыкант, звукорежиссер Недомолкин Александр Рустамович
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Онлайн
23-25 апреля
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Актерский факультет
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Любой населенный пункт ЮФО
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Старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Николаева Екатерина Георгиевна;
МТС и ГИТИС проводят прослушивания для школьников Кубани уже третий год подряд. За это время около тысячи подростков из региона, в том числе из отдаленных районов, прошли предварительный отбор для поступления в вуз и получили персональные рекомендации по подготовке. По итогам прошлых испытаний, 14 кубанских абитуриентов допустили к следующим этапам конкурса в Москве. Двое из них уже учатся в ГИТИСе.
Краснодарский театр драмы запустил проект «Театральная среда»:
«Вне зависимости от того, на каком расстоянии находится выпускник от Москвы, мы даем ему шанс приехать лично в пределах своего региона или продемонстрировать свой талант онлайн на общедоступной видеоплатформе «МТС Линк». Это существенная экономия времени, семейного бюджета и объективная оценка способностей подростка, грезящего о театральных подмостках. Наш проект уже несколько лет поддерживает Министерство культуры Краснодарского края и Краснодарский краевой театр кукол. С их помощью ребята проходят один из самых важных этапов в своей жизни в настоящей театральной атмосфере и максимально комфортной обстановке», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
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