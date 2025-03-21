В Краснодаре пройдет отбор абитуриентов в ГИТИС. Прослушивания состоятся очно и онлайн

23 апреля в Краснодаре стартуют прослушивания в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) на учебный год 2025/2026

Краснодар стал одним из трех российских городов, где педагоги ГИТИСа встретятся с местными выпускниками очно. По итогам прослушиваний лучшие участники получат рекомендации для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве. Отбор пройдет в рамках совместной кампании вуза и МТС.

В этом году в Краснодаре абитуриентам впервые предложат не только попробовать свои силы в актерском мастерстве, но и пройти первичный отбор на факультет новых направлений сценических искусств — кафедру саунд-драмы. Прослушивания проведут педагоги института театрального искусства: старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Тарас Дмитриевич Белоусов и преподаватель кафедры саунд-драмы ГИТИСа, музыкант и звукорежиссер Александр Рустамович Недомолкин.