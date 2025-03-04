На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае появится уникальная шумовая разметка. Где именно?
В регионе впервые применят новый способ нанесения шумовой разметки
4 марта компания «Автодор» сообщила, что в ближайшее время специалисты нанесут шумовую (музыкальную) разметку на участке трассы М-4 «Дон» с 1119 по 1194 км. Она появится от границы Краснодарского края с Ростовской областью до станицы Павловской.
На обочинах дорожники сделают вертикальные пропилы глубиной до 2 см. Они не будут вредить резине, но создадут ощутимый шумовой эффект для зазевавшихся водителей.
Ранее на 653-м километре трассы М-11 «Нева» в Ростовской области появилась первая в России музыкальная разметка. Водители, которые проезжают участок с разрешенной скоростью, услышат «Калинку-малинку». Звуковой эффект достигается за счет поперечных шумовых полос.
Музыкальная разметка не дает водителям заснуть за рулем, а также является сигналом о приближении к аварийно-опасному участку.
Как писали Юга.ру, в двух районах Краснодарского края грузовикам запретили ездить по мостам.