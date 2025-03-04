На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае появится уникальная шумовая разметка. Где именно?

4 марта компания «Автодор» сообщила, что в ближайшее время специалисты нанесут шумовую (музыкальную) разметку на участке трассы М-4 «Дон» с 1119 по 1194 км. Она появится от границы Краснодарского края с Ростовской областью до станицы Павловской.

На обочинах дорожники сделают вертикальные пропилы глубиной до 2 см. Они не будут вредить резине, но создадут ощутимый шумовой эффект для зазевавшихся водителей.