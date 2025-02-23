В Краснодаре построят дорожную развязку между улицами Тихорецкой и Володарского

По словам градоначальника, в этом году рабочие начнут строить развязку, соединяющую улицы Тихорецкую и Володарского. В рамках проекта специалисты сделают два путепровода.

«Успокоили жителей, что их дома и соцобъекты под мостом не окажутся. Для безопасности населения ограничим там скоростной режим», — написал Наумов.

Он добавил, что в этом году также отремонтируют 2,4 км улицы Кузнечной от Володарского до Красной и приведут в порядок тротуары по обеим сторонам дороги от Красной до Садовой.