В Краснодаре построят дорожную развязку между улицами Тихорецкой и Володарского

Краснодарский край

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  • © Фото Gutaper, freepik.com
    © Фото Gutaper, freepik.com

Наумов встретился с активистами Центрального округа Краснодара

21 февраля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что встретился с жителя Центрального округа краевой столицы. Главной темой стали городские дороги.

По словам градоначальника, в этом году рабочие начнут строить развязку, соединяющую улицы Тихорецкую и Володарского. В рамках проекта специалисты сделают два путепровода.

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«Успокоили жителей, что их дома и соцобъекты под мостом не окажутся. Для безопасности населения ограничим там скоростной режим», — написал Наумов.

Он добавил, что в этом году также отремонтируют 2,4 км улицы Кузнечной от Володарского до Красной и приведут в порядок тротуары по обеим сторонам дороги от Красной до Садовой.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре жители ЖК «Панорама» выступили против новой дороги через район.

Автомобили Дороги Евгений Наумов Инфраструктура Ремонт дорог Транспорт

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