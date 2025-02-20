На участке трассы М-4 «Дон» между Краснодаром и Ростовом-на-Дону до лета ограничат проезд

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае будут ремонтировать путепровод

20 февраля компания «Автодор» сообщила, что в Выселковском районе будут ремонтировать путепровод. Из-за этого с 28 февраля мост на 1251 километре трассы М-4 «Дон» закроют.

Снова подорожали платные участки трассы М-4 «Дон»:

«Автомобилисты смогут воспользоваться временной схемой объезда. Движение со стороны Ростова-на-Дону в сторону станицы Выселки будет осуществляться через развязку на 1258 км, а в направлении Краснодара — по местной дороге через кольцевую развязку», — говорится в сообщении.

Снять ограничения и запустить движение по путепроводу должны летом 2025 года.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Автодор»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Автодор»

Как писали Юга.ру, штрафы системы «Платон» хотят увеличить до 20 тыс. рублей. В Краснодаре прошел митинг перевозчиков.

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На участке трассы М-4 «Дон» между Краснодаром и Ростовом-на-Дону до лета ограничат проезд
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