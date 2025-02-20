На участке трассы М-4 «Дон» между Краснодаром и Ростовом-на-Дону до лета ограничат проезд

На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае будут ремонтировать путепровод

20 февраля компания «Автодор» сообщила , что в Выселковском районе будут ремонтировать путепровод. Из-за этого с 28 февраля мост на 1251 километре трассы М-4 «Дон» закроют.

«Автомобилисты смогут воспользоваться временной схемой объезда. Движение со стороны Ростова-на-Дону в сторону станицы Выселки будет осуществляться через развязку на 1258 км, а в направлении Краснодара — по местной дороге через кольцевую развязку», — говорится в сообщении.

Снять ограничения и запустить движение по путепроводу должны летом 2025 года.