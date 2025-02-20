На участке трассы М-4 «Дон» между Краснодаром и Ростовом-на-Дону до лета ограничат проезд
На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае будут ремонтировать путепровод
20 февраля компания «Автодор» сообщила, что в Выселковском районе будут ремонтировать путепровод. Из-за этого с 28 февраля мост на 1251 километре трассы М-4 «Дон» закроют.
Снова подорожали платные участки трассы М-4 «Дон»:
«Автомобилисты смогут воспользоваться временной схемой объезда. Движение со стороны Ростова-на-Дону в сторону станицы Выселки будет осуществляться через развязку на 1258 км, а в направлении Краснодара — по местной дороге через кольцевую развязку», — говорится в сообщении.
Снять ограничения и запустить движение по путепроводу должны летом 2025 года.
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