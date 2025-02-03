53% автовладельцев считают расходы на ОСАГО существенными — аналитики

В исследовании участвовали 10 тыс. владельцев авто. По данным экспертов, большинство из них хотели бы экономить на регулярных и на экстренных затратах на машину. Сейчас такую возможность предлагает Авито Авто — при покупке автомобиля в Селекте пользователю могут компенсировать стоимость ОСАГО. Эту статью расходов на машину считают существенной 53% опрошенных.

Как выяснили аналитики, наиболее предсказуемыми статьями расходов для автовладельцев оказались топливо (44%), ОСАГО (41%) и плановое ТО (28%). При этом 22% опрошенных отметили, что ни одна из статей расходов не соответствует их ожиданиям.

Большинство владельцев авто хотели бы сократить расходы на топливо (45%), внеплановый ремонт (39%) и дополнительные расходы — платную парковку, мойку, хранение шин (31%). 12% респондентов заявили, что не планируют экономить на обслуживании машины.



Затраты на ОСАГО заняли четвертое место среди тех, которые автовладельцы хотели бы сократить. Ее выбрали 28% опрошенных. У людей до 24 лет этот показатель составил 36%, а старше 53 лет — 53%.

57% опрошенных тратят на ОСАГО до 10 тыс. рублей, 22% — от 10 до 15 тыс. рублей, а 9% респондентов — более 25 тыс. рублей.



«Автовладельцы внимательно отслеживают свои расходы на содержание автомобиля и ищут возможности для их оптимизации. 53% респондентов отмечают существенность затрат на ОСАГО в общей структуре расходов. Именно поэтому мы в Авито Авто стремимся предложить решения, которые помогут эффективнее управлять расходами на автомобиль. Мы компенсируем стоимость полиса ОСАГО при покупке автомобиля в сервисе Селект», — рассказал руководитель направления «Транзакционная модель» в Авито Авто Эдуард Ефремов.