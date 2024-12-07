Стало известно, какие рестораны Краснодарского края победили в фестивале южной кухни

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото пользователя freepic.diller с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepic.diller с сайта freepik.com

Фестиваль южной кухни объявил победителей в Краснодаре, Сочи, Геленджике и других городах юга

5 декабря организаторы фестиваля южной кухни рассказали, какие заведения стали победителями в 2024 году.

В Краснодаре прошлогодний успех повторил ресторан «Кубана Тоскана», в Сочи — Trattoria Fettuccine, причем уже в третий раз. В Ростове-на-Дону первое место вновь занял проект Sisi Bistro, а победителем на Черноморском побережье стал ресторан «Геленджик». В Волгограде фестивальное «золото» досталось проекту Zanzibar. 

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Победителей фестиваля южной кухни определили с помощью пропорции между числом проданных сетов и количеством посадочных мест в ресторане. Церемония награждения прошла 30 ноября в сочинском ресторане Rezzo. 

Напомним, третий фестиваль южной кухни проходил с 8 по 24 ноября. В нем приняли участие заведения Краснодара, Сочи, Геленджика, Анапы, Новороссийска, Ростова-на-Дону и Волгограда. Свои сеты с авторскими блюдами представили 69 ресторанов.

Как писали Юга.ру, Краснодар возглавил список городов РФ по числу кофеен.

Волгоградская область Геленджик Еда Краснодар Рестораны Ростов-на-Дону Сочи Фестивали

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