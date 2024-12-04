В 2024 году 11 педагогов Адыгеи получили премии за победы в профессиональных конкурсах

4 декабря пресс-служба правительства Адыгеи сообщила, что глава республики Мурат Кумпилов поздравил преподавателей и воспитателей с победами в конкурсах: «Конкурсы профессионального мастерства дают стимул для роста наших специалистов, открывают дополнительные возможности для обмена опытом, демонстрируют важность и востребованность педагогической профессии».

Он отметил, что в Адыгее развивается образовательная сфера. В этом году в регионе открыли три новые школы в Тахтамукайском районе на 2450 мест. Сейчас строят еще три школы на 2450 мест. За три года обновили 20 образовательных учреждений республики. В следующем году стартует капремонт детсадов.

Также в Адыгее работают два IT-куба, шесть детских технопарков и 102 центра «Точка роста», созданных на базе сельских школ.



Помимо этого, в республике создали два центра для подготовки специалистов среднего звена: центр туризма и сферы услуг на базе АГУ и медицинский образовательный кластер «ПрофиМед» на базе МГТУ.



«Радует, что наши педагоги участвуют в конкурсах, побеждают и занимают призовые места на республиканских и федеральных этапах. Отмечу, что в этом году федеральная премия в размере 200 тыс. рублей присуждена пяти педагогам Адыгеи, а региональная премия в размере 50 тыс. рублей — шести педагогам», — рассказал Кумпилов.

За заслуги в области образования благодарность от главы Адыгеи получили: