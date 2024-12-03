В Адыгее обсудили развитие сельского хозяйства республики

Главы Адыгеи встретился с Министром сельского хозяйства РФ для ознакомления с проектом в сфере селекции и производства семян

3 декабря пресс-служба правительства Адыгеи сообщила, что глава республики Муратов Кумпилов обсудил с Министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут развитие агропромышленного комплекса в регионе. «Аграрная отрасль — один из ключевых и важных сегментов экономики Адыгеи. Уделяем развитию АПК повышенное внимание. Благодаря поддержке правительства страны, Министерства сельского хозяйства России, отрасль в республике сохраняет устойчивость», — отметил Кумпилов.

В 2024 году фермеры Адыгеи собрали почти 600 тыс. тонн зерновых:

Глава республики сообщил об основных показателях АПК региона. Для роста объемов производства продукции в республике привлекают дополнительные инвестиции.

Мурат Кумпилов рассказал и о присоединении к Майкопскому государственному технологическому университету Адыгейского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Помимо этого, совместно с МГУ на базе Адыгейского государственного университета научно-образовательного создадут консорциум «Вернадский — республика Адыгея»

Кроме того, развивается сотрудничество со Всероссийским институтом генетических ресурсов растений имени Вавилова при посредничестве Майкопской опытной станции.

Также в республике создали три агрокласса.